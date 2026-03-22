Murat Muratoğlu, altın fiyatlarında bayram sonrası dalgalanma riskine dikkat çekti. Ekonomiste göre ABD borsalarında olası sert satış, ilk etapta altında da kısa süreli baskı yaratabilir. 22 Mart 2026 itibarıyla ons altının 4.500 dolar bandına, gram altının ise 6.400 lira çevresine çekilmesi, piyasadaki tedirginliği daha da artırdı.

Altın yatırımcısına bayram sonrası kritik uyarı geldi. Ekonomist Murat Muratoğlu, küresel piyasalardaki kırılgan görünümün sadece borsa tarafında kalmayabileceğini, olası bir panik satışında yatırımcıların zarar kapatmak için altın pozisyonlarını da çözebileceğini söyledi. Bu da kısa vadede yeni bir geri çekilme ihtimalini gündeme taşıdı.

Bayram öncesi ve bayram günlerinde altın tarafında görülen sert hareketler zaten dikkat çekiyordu. 20 Mart 2026’da gram altın 6.647 lira seviyesinden güne başlarken, 22 Mart 2026’daki güncel fiyatlamalarda gram altının 6.405 lira civarına kadar indiği, ons altının da 4.500 dolar sınırına çekildiği görüldü. Bu tablo, bayram sonrası altın alınır mı, beklenir mi sorusunu yeniden öne çıkardı.

ABD BORSALARINDAKİ RİSK ALTINI DA ETKİLEYEBİLİR

Muratoğlu’nun dikkat çektiği ana başlık, ABD borsalarındaki aşırı şişkinlik oldu. Ekonomiste göre piyasalarda sert bir düzeltme gelirse, yatırımcılar nakit yaratmak için sadece hisselerini değil, ellerindeki güvenli liman varlıklarını da satabilir. Altın burada doğrudan hedef olmayabilir ama panik anında çoğu zaman ayrım yapılmıyor. Piyasa biraz da böyle çalışıyor.

Bu nedenle kısa vadede altının her jeopolitik başlıkta otomatik olarak yükselmesini beklemenin doğru olmadığı değerlendiriliyor. Son haftalardaki fiyat hareketi de bunu gösterdi. Gerilim arttı ama altın aynı ölçüde kalıcı bir sıçrama üretmedi. Bu da yatırımcı tarafında “asıl fiyatlama henüz yapılmadı mı?” sorusunu gündeme getirdi.

ALTINDA ASIL HİKAYE SAVAŞTAN ÇOK KÜRESEL GÜÇ MÜCADELESİ

Muratoğlu, altındaki yönü yalnızca sıcak çatışma başlıklarıyla açıklamanın eksik kalacağını savunuyor. Ona göre uzun vadeli büyük resimde, ABD-Çin eksenli ekonomik ve stratejik gerilim daha belirleyici olabilir. Bu yaklaşım, yatırımcıya günlük manşetlere değil, orta vadeli küresel dengelere bakma çağrısı niteliği taşıyor.

Burada küçük yatırımcı açısından asıl mesele şu: Altın bazen korkuyla yükseliyor, bazen de tam tersine panik satışından nasibini alıyor. Yani “kriz var, altın kesin çıkar” ezberi her zaman çalışmıyor. Hele böyle dönemlerde hiç.

YATIRIMCIYA “KADEMELİ ALIM” MESAJI

Muratoğlu’nun çizdiği tabloya göre aceleci ve toplu alım yerine, zamana yayılan ve kontrollü bir strateji daha güvenli görünüyor. Ekonomistin değerlendirmesi, altının ana hikâyesinin bitmediği; ancak büyük fırsatın küresel satış dalgası sonrası daha net oluşabileceği yönünde. Bu nedenle piyasanın bir süre daha sert ve yönsüz hareket etmesi şaşırtıcı olmayacak.

Alanya’da, Antalya’da, Türkiye’nin başka şehirlerinde küçük birikimini altına koyan vatandaş için bu yorumun pratik karşılığı net: Bayramdan sonra fiyatlar yeniden sert oynarsa, tek hamlede işlem yapmak yerine maliyeti bölerek ilerlemek daha az riskli olabilir. Çünkü ekranda görülen birkaç yüz liralık oynama, ev bütçesinde doğrudan hissediliyor.

BAYRAM SONRASI ALTINDA HANGİ SEVİYELER İZLENİYOR?

Piyasada kısa vadede hem ons altın 4.500 dolar bandı hem de gram altında 6.400-6.650 lira aralığı kritik izleniyor. Bu seviyelerin altına ya da üstüne gelecek hareketler, yeni haftada yön konusunda daha güçlü sinyal verebilir. Özellikle ABD’den gelecek veri akışı ve küresel piyasalardaki risk iştahı, altının seyrinde belirleyici olacak.

Bir başka ifadeyle, altın cephesinde bayram sonrası sakin bir tablo bekleyenler yanılabilir. Ufak bir kıvılcım, evet, yetebilir.