Almanya'nın Sinzig kentinde bir bankaya düzenlenen baskın sonucunda rehine krizi yaşanıyor. Alman polisinin açıklamasına göre, banka içerisinde birden fazla saldırganın ve rehinenin bulunduğu değerlendiriliyor. Olayın ardından Sinzig şehir merkezi yaya ve araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Bild gazetesinin aktardığına göre, saldırganlardan en az birinin rehinelerle birlikte bankanın kasa bölümünde olduğu tahmin ediliyor. Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı bir kordon oluştururken, polis helikopterleri havadan devriye uçuşlarına başladı.

ÖZEL KUVVETLER BÖLGEYE İNDİ

Rehine krizinin çözülmesi amacıyla Alman özel kuvvetleri SEK ekipleri olay yerine sevk edildi. Müzakereci polislerin saldırganlarla iletişim kurma çabaları devam ediyor. Yetkililer, güvenlik çemberi dışındaki siviller için doğrudan bir tehlike bulunmadığını bildirdi ancak bölge halkına olay yerinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

ALANYA'DAKİ ALMANLAR TAKİPTE

Alanya'da yüksek nüfusa sahip yerleşik Alman vatandaşları, ülkelerinde yaşanan bu tür asayiş olaylarını ulusal basın üzerinden yakından takip ediyor. Olayın sıradan bir soygun girişimi mi yoksa farklı bir amaca mı hizmet ettiği henüz netlik kazanmadı. Saldırganların kimlikleri ve silah durumlarına ilişkin resmi makamlardan gelecek detaylı açıklamalar bekleniyor.