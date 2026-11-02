ALANYA'DA uzun yıllardır sağlık sektöründe hizmet veren Dr. Tahsin Biner, mesleki deneyiminden yola çıkarak medikal estetik ve güzellik sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. 1999 yılından bu yana Alanya’da görev yaptığını belirten Biner, 2011 yılında Obagöl Fatih Caddesi’nde kendi kliniğini açtığını, 2026 yılının mart ayında ise kliniğinin tamamlayıcısı olarak Beauty Cafe’yi hizmete kazandırdığını söyledi.

Nail art, jel tırnak, saç bakımı, lazer epilasyon ve kişisel bakım hizmetlerinin sunulduğu Beauty Cafe’yi farklı bir konseptle hayata geçirdiklerini belirten Biner, en önemli hedeflerinin sektörde güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışını yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı.

Kaçak ürünlerin ve ruhsatsız uygulamaların ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna dikkat çeken Biner, vatandaşların hizmet alacakları işletmeleri seçerken dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Alanya turizmine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Biner, kentin sağlık turizmi için gerekli hastane altyapısına sahip olmadığını, buna karşın turist sağlığı alanında önemli bir potansiyel taşıdığını dile getirdi.

İşte Dr. Tahsin Biner ile gerçekleştirdiğimiz röportaj:

'EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ KALİTELİ VE TEMİZ HİZMET'

- Mesleki geçmişinizden ve Alanya’daki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

1999 yılından bu yana Alanya’da hizmet veriyorum. Uzun yıllar özel bir hastanenin acil servisinde görev yaptıktan sonra 2011 yılında Obagöl Fatih Caddesi’nde kendi kliniğimi açtım. Son yıllarda medikal estetik alanında çalışmalarımı sürdürdüm. 2026 yılında medikal estetik sektöründe hizmet verirken kliniğimi tamamlayacak başka bir hizmete ihtiyaç olduğunu düşündüm. Bu doğrultuda Beauty Cafe’yi, kliniğimizin biraz ilerisinde, yine aynı cadde üzerinde hayata geçirdik.

Beauty Cafe’de son yıllarda oldukça popüler hale gelen nail art, jel tırnak, saç bakımı, lazer epilasyon ve kişisel bakım hizmetleri sunuluyor. Burayı oluştururken en önemli amacımız, giderek kirlenen sektörde temiz, güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışını ortaya koymaktı.

Son birkaç yıldır sektörde çok fazla kaçak ürün ve malzeme kullanılıyor. İnsan vücuduyla biyolojik uyumluluğu bulunmayan maddelerle karşılaşıyoruz. Biz ise biyouyumluluğu yüksek, kaliteli ürünlerle çalışmak istedik. Bu nedenle premium bir konsept oluşturduk. Kliniğimin tamamlayıcısı niteliğindeki Beauty Cafe’yi Mart 2026’da farklı bir konsept ve güzel bir açılışla hizmete açtık.

'BİYOUYUMLU OLMAYAN ÜRÜNLER ZAMANLA VÜCUDA ZARAR VERİYOR'

- Biyouyumlu olmayan ürünlerin insan sağlığı açısından ne gibi zararları var? Bu ürünlerin kullanılması durumunda belirtiler hemen ortaya çıkar mı?

Bu ürünlerin zararlarını hemen görmeyebilirsiniz. Bunu, gümrük kapılarında pestisit içerdiği gerekçesiyle geri gönderilen meyve ve sebzelere benzetiyorum. Nasıl ki pestisit içeren gıdalar uzun vadede insan sağlığı açısından risk oluşturabiliyorsa, kozmetik sektöründe kullanılan biyouyumlu olmayan ürünler de zaman içerisinde vücuda zarar verebilir.

Bu tür kimyasallar vücutta birikerek ve sürekli maruziyet oluşturarak istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabilir. Oksidatif stres oluşturabilir, serbest radikallerin artmasına neden olabilir. Dolayısıyla burada yalnızca anlık bir reaksiyondan değil, uzun vadede ortaya çıkabilecek sağlık risklerinden söz ediyoruz. Aslında bu konu doğrudan bir halk sağlığı meselesidir.

'ÇOK UCUZ İŞLEMLERDEN ŞÜPHELENİLMELİ'

Son dönemde sahte botoks ve kaçak ürünler nedeniyle hastanelik olan kişilerle ilgili haberler gündeme geliyor. Vatandaşlar herhangi bir işlem yaptırmadan önce nelere dikkat etmeli?

Öncelikle mutlaka yasal ve ruhsatlı yerlerde hizmet almalılar. Evlerde, apartman dairelerinde veya merdiven altı olarak tabir ettiğimiz ruhsatsız işletmelerde yapılan işlemlerden uzak durmalılar. Hijyen ve sterilizasyon koşullarının sağlanmadığı ortamlarda işlem yaptırmak ciddi riskler barındırıyor.

Bir de çok ucuz işlemlerden şüphelenmek gerekiyor. Kendi alanımdan örnek vereyim; botoksun belirli bir maliyeti ve piyasa fiyatı vardır. Piyasada tanınmış hekimlerin uyguladığı fiyatların çok altında bir ücretle işlem yapılıyorsa bunun sorgulanması gerekir. Aşırı ucuz ürün ve uygulamalar konusunda dikkatli olunmalı.

Şu anda Antalya genelinde bu konuda çok sayıda kaçak uygulama yapan kişi bulunduğuna ilişkin bilgiler var. Sağlık Bakanlığı da bu konuda bizlere uyarı yazısı gönderdi. Alanya'da da bu tür uygulamalarla ilgili tespitler olduğunu biliyoruz.

Özellikle şunu vurgulamak istiyorum: Ruhsatlı bir kliniği veya muayenehanesi olmayan kişiler Sağlık Bakanlığı'ndan botoks temin edemez. Bir kişinin eğitim aldığını söylemesi de bu işlemi yapabileceği anlamına gelmez. Botoks, hekimler tarafından uygulanması gereken tıbbi bir işlemdir.

Vatandaşlarımız enjeksiyon içeren tıbbi estetik işlemlerini yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kliniklerde, muayenehanelerde, polikliniklerde ve hastanelerde yaptırmalı. Güzellik merkezleri de kendi yetki ve ruhsatları kapsamında hizmet vermeli. Evlerde ve apartman dairelerinde yapılan ruhsatsız uygulamalardan kesinlikle uzak durulmalı.

'BEAUTY CAFE MÜŞTERİLERİMİZİN TALEBİYLE ORTAYA ÇIKTI'

- Kliniğinizin tamamlayıcısı olarak Beauty Cafe’yi hayata geçirdiniz. Alanya’da farklı bir konsept olarak öne çıkan bu işletmenin kuruluş hikâyesini anlatır mısınız? Özellikle yabancı müşterilerin yaklaşımı nasıl?

Obagöl, çok sayıda turistin yaşadığı ve ziyaret ettiği bir bölge. Benim de yaklaşık 16 yıldır bu bölgede hizmet veren, zaman içerisinde oluşmuş güçlü bir yabancı müşteri portföyüm var.

Kliniğimize gelen müşterilerimiz botoks veya farklı bir medikal estetik işlem yaptırmak istedikleri gibi tırnak, cilt bakımı, epilasyon ve kişisel bakım hizmetlerini de soruyorlardı. Ancak klinikte yapılabilecek işlemler olduğu gibi yapılamayacak işlemler de var. Tırnak bakımı, manikür, pedikür ve bazı güzellik uygulamaları güzellik merkezlerinin hizmet alanına giriyor. Müşterilerimizin bu taleplerini karşılayabilmek için yasal ve ruhsatlı bir işletme açmaya karar verdik. Aslında biraz da onların isteğiyle ortaya çıktı. Kliniğimizin hemen ilerisinde yeni bir konsept oluşturduk.

Fatih Caddesi, turist hareketliliğinin yoğun olduğu bir cadde. Ancak burada ağırlıklı olarak tekstil işletmeleri bulunuyordu. Bu tarz bir konseptin bölgede eksik olduğunu düşünüyorduk. Beauty Cafe açıldıktan sonra da oldukça güzel bir ilgi gördü. Şimdilik her şey yolunda.

'TURİZMDE EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ MARKALAŞMA'

İşletmenin gördüğü ilginin yanı sıra müşteri memnuniyeti de çok önemli. Sizce bu konseptin Alanya’ya ve bölge esnafına katkısı ne olacak?

Biz burada aslında bir katma değer yaratıyoruz. Yeni bir iş kolu açıyoruz, arkadaşlarımız istihdam ediliyor, onlar kazanıyor, biz kazanıyoruz. Bunun yanında Alanya turizmine de farklı bir hizmet sunuyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum, insanlar, “Çarşıya turist neden gelmiyor?” diye soruyor. Ancak bizim öncelikle markalaşmamız gerekiyor. Kendi markalarımızı yaratmalıyız. Örneğin bir tekstilci arkadaşımız, dünyaca ünlü başka bir markanın adını ürünlerinin üzerine yazarak taklit ürün satmak yerine kendi markasını oluşturup kendi adıyla satış yapsa çok daha başarılı olabilir. Turizmdeki en büyük eksiklerimizden biri markalaşma. Biz de burada Beauty Cafe adı altında kendi markamızı oluşturduk. İnsanlar bu markayı benimsedi ve gönül rahatlığıyla işletmemize geliyor. Bunun en güzel göstergelerinden biri de tekrar gelen müşterilerimiz. Yaz başında hizmet alan müşterilerimiz yeniden Alanya'ya geldiklerinde bizi ziyaret etmeye başladılar. Müşteri memnuniyeti varsa müşteri tekrar gelir. Turizmde tekrar gelen müşteri, yani repeat müşteri çok önemlidir.

Henüz mart ayında açılmış, yedi aylık bir işletme olmamıza rağmen tekrar gelen müşterilerimizin olması bizi mutlu ediyor. Bu da doğru bir konsept oluşturduğumuzu ve markamızın karşılık bulduğunu gösteriyor.

'ALANYA SAĞLIK TURİZMİNDEN ÇOK TURİST SAĞLIĞINA UYGUN'

Sağlık turizmini Alanya açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu sektörün kentte geleceği var mı, neler yapılabilir?

Ben Alanya'nın sağlık turizmi için uygun bir altyapıya sahip olduğunu düşünmüyorum. Sağlık turizmi çok farklı bir organizasyon gerektiriyor. Hastayı ülkeye getireceksiniz, konaklamasını sağlayacaksınız, tedavi sürecini planlayacak ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacaksınız.

Örneğin saç ekimi, diz veya kalça protezi, yüz germe, meme ve kalça ameliyatları gibi büyük operasyonlar için hastaların birkaç gününü, hatta bazen daha uzun bir süreyi ayırması gerekiyor. Bu tür işlemler için İstanbul gibi daha kapsamlı sağlık altyapısına sahip şehirler öne çıkıyor.

Alanya'nın hastane altyapısı bu ölçekte bir sağlık turizmi organizasyonunu karşılamaya yeterli değil. Bu kadar komplike hastanelerimiz ve yoğun talebi karşılayabilecek sağlık kuruluşlarımız bulunmuyor. Bugün en basit poliklinik randevusu için bile uzun süre beklemek zorunda kalınabiliyor. Dolayısıyla öncelikle sağlık altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor.

Ben Alanya'nın sağlık turizminden ziyade turist sağlığına uygun bir şehir olduğunu düşünüyorum. Çünkü buraya gelen turist zaten deniz, güneş ve tatil için geliyor. Tatili sırasında botoks, cilt bakımı, manikür, pedikür veya lazer epilasyon gibi daha küçük çaplı hizmetlerden yararlanabiliyor. Ancak büyük ameliyatlar için gelen bir hasta genellikle deniz ve havuz tatili yapmaz. Kültür ve sağlık odaklı bir seyahat planlar. İstanbul'a gider, oteline yerleşir, tedavisini olur, müzeleri ve şehri gezer, ardından ülkesine döner. Bu nedenle Alanya'nın kendi potansiyelini doğru değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.

'GÜZELLİK MERKEZLERİNİ SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ DENETLEMELİ'

Peki, güzellik merkezlerinin denetim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mevcut denetimler yeterli mi?

Güzellik merkezlerinin denetimlerinin belediyeler tarafından yapılması yerine sağlık müdürlüklerine devredilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Klinikler, Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak denetlenirken güzellik merkezleri belediyelerin denetiminde bulunuyor. Bence bu konuda bir düzenleme yapılmalı.

Güzellik merkezleri de doğrudan insan sağlığıyla ilgili hizmetler sunuyor. Hijyen ve sterilizasyon son derece önemli. Örneğin manikür ve pedikür sırasında kullanılan aletlerin temizliği ve sterilizasyonu çok hassas bir konu. Aynı aletlerin farklı kişilerde uygun sterilizasyon yapılmadan kullanılması çeşitli hastalıkların bulaşmasına neden olabilir.

Bu nedenle denetimlerin daha sıkı ve etkin yapılması gerektiğine inanıyorum. İnsan sağlığını ilgilendiren bu tür işletmelerin sağlık alanında uzman kurumlar tarafından denetlenmesi çok daha yararlı olacaktır.



'MERDİVEN ALTI İŞLETMELERDEN UZAK DURULMALI'

Son olarak vatandaşlara özellikle vurgulamak istediğiniz bir konu var mı?

Vatandaşlarımızdan tek isteğim, merdiven altı işletmelerden uzak durmaları. Ruhsatlı, denetlenen, vergisini veren, istihdam sağlayan, ülke ekonomisine katkıda bulunan işletmeleri tercih etsinler. Apartman dairelerinde, evlerde, herhangi bir yasal denetime tabi olmadan faaliyet gösteren, vergi ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen kaçak işletmelere gitmesinler. Hem kendi sağlıklarını riske atmasınlar hem de yasal şekilde faaliyet gösteren işletmeleri tercih etsinler.