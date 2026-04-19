Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), sadece akademik başarılarıyla değil, toplumsal hassasiyeti yüksek projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. ALKÜ bünyesinde faaliyet gösteren Duyarlılık Elçileri Öğrenci Topluluğu, "Gönüllülük ve Toplumsal Duyarlılık" dersi kapsamında anlamlı bir saha çalışmasına imza attı.

​EĞİTİM SAHAYA İNDİ: TEORİK BİLGİ SEVGİYLE BİRLEŞTİ

​Prof. Dr. Yavuz Yıldız öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette üniversiteli gençler, Alanya Belediyesi’ne bağlı Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin konuğu oldu. Sınıf ortamındaki "duyarlılık" kavramını barınaktaki patili dostlarıyla vakit geçirerek somutlaştıran öğrenciler, merkezin günlük işleyişini yerinde inceleme fırsatı buldu.

​BARINAK GÜNLÜĞÜ: SADECE ZİYARET DEĞİL, DENEYİM

​Ziyaret boyunca barınak yetkililerinden teknik bilgi alan Duyarlılık Elçileri, bakıma muhtaç ve tedavi gören hayvanların iyileşme süreçlerini yakından takip ettiler. Patili dostların günlük beslenme rutinlerine ve hijyen koşullarına tanıklık eden gençler, ardından kafesleri gezerek barınak sakinleriyle oyunlar oynadılar. Sahipsiz hayvanların en çok ihtiyaç duyduğu ilgi ve sevgi açığını kapatmak için yoğun bir mesai harcayan öğrenciler, barınak yaşamını tüm detaylarıyla deneyimleme şansı yakaladılar.

​Etkinliğin sonunda, öğrencilerin bu anlamlı hareketi barınak yetkilileri ve hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı. Alanya Belediyesi yetkilileri, toplumsal farkındalık yaratan bu projeye liderlik eden Prof. Dr. Yavuz Yıldız’a ve kalbi hayvan sevgisiyle çarpan tüm gençlere teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

​"Gençlerimizin bu duyarlılığı, sahipsiz canlarımızın geleceği için en büyük umudumuzdur. ALKÜ Duyarlılık Elçileri’ne eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz."