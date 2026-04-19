​Kayabaşı Muhtarı Murat Çelik, Emişbeleni Muhtarı İdris Aslan, Yeniköy Muhtarı Ahmet Göktaş ve Hacıkerimler Muhtarı Mehmet Dalaklı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özdemir, Alanyalı muhtarları belediyede ağırlayarak vatandaşların taleplerini tek tek dinlediklerini ve yürütülen çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını ifade ederek nazik ziyaretleri için muhtarlara teşekkürlerini sundu.

​MUHTAR DALAKLI: "10 YILDIR SICAK ASFALT BEKLİYORUZ"

​Ziyaretin içeriğine dair detaylı bilgi veren Hacıkerimler Mahalle Muhtarı Mehmet Dalaklı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden en büyük taleplerinin Yeniköy-Hacıkerimler grup yolunun sıcak asfalta kavuşturulması olduğunu belirtti. Bu yol için on yıl öncesinden başvurular yapılmasına rağmen henüz bir sonuç alamadıklarını vurgulayan Dalaklı, ayrıca Hacıkerimler mezarlığının çevre düzenlemesi ile önüne duvar yapılması talebini ilettiklerini söyledi.

​SORUNLARIN BİR AN EVVEL ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR

​Altyapı sorunlarına da değinen Muhtar Dalaklı, ASAT bünyesindeki Hacıkerimler içme suyu borularının değişimini talep ettiklerini, Yeniköy muhtarının ise yeni açılan sondaj kuyusunun acilen faaliyete geçmesi isteğini ilettiğini kaydetti. Mahallelerin çözüm bekleyen birçok sorunu olduğunun altını çizen muhtarlar, bölge halkının mağduriyetinin giderilmesi adına bu sorunların bir an evvel çözülmesini beklediklerini ifade ettiler.