Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş iddiaları kapsamındaki soruşturmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Aleyna Bozok’un ifadesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Dosyaya giren WhatsApp yazışmaları ve 200 bin TL’lik para transferi iddiası dikkat çekti.

“İDDİALAR YANLIŞ YORUMLANIYOR” SAVUNMASI

Bozok’un ifadesinde, adı geçen şüphelilerden Yiğit Macit ile sınırlı sayıda görüştüğünü belirttiği öğrenildi. Genç oyuncunun, iddia edildiği gibi bir ilişki ya da suç bağlantısının bulunmadığını ifade ederek tüm suçlamaları reddettiği aktarıldı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYADA

Soruşturma dosyasında yer alan ve 1 Mayıs 2025 tarihine ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmalarında, “clubhouse ve masaja gidelim, parasını vereceğim” şeklindeki ifadeler dikkat çekti. Bozok’un, bu mesajların fuhuş amacı taşımadığını savunduğu öğrenildi.

Yine dosyada yer alan başka mesaj içeriklerinde ise “Clubhouse’a kaçta gidelim, parasını ödeyeceğim” ifadelerinin geçtiği belirtildi.

200 BİN TL’LİK PARA TRANSFERİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında gündeme gelen 200 bin TL’lik para transferi iddiasına ilişkin de açıklama yapan Bozok’un, söz konusu paranın kişisel borç ve yardım amaçlı gönderildiğini söylediği ifade edildi.

Dosyada yer alan bazı değerlendirmelerde, para transferine ilişkin farklı iddiaların da bulunduğu, ancak bu konuda kesinleşmiş bir yargı kararının bulunmadığı vurgulanıyor.

DİĞER ŞÜPHELİLER VE İFADELER

Soruşturma dosyasında adı geçen diğer şüpheliler ve tanıkların ifadeleri de inceleme altında. Bir mekan işletmecisinin, uyuşturucu kullanımı ve teminine ilişkin bazı beyanlarda bulunduğu öne sürüldü.

Yetkililer, dosyadaki tüm iddiaların çok yönlü olarak değerlendirildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü belirtiyor.