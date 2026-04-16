Alanya’nın Oba Mahallesi’nde saatlerdir devam eden su kesintisi, bölge sakinlerini zor durumda bıraktı. Gün içinde başlayan kesinti nedeniyle birçok ev ve iş yerinde temel ihtiyaçlar karşılanamaz hale geldi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Mahalle sakinleri, özellikle akşam saatlerine doğru kesintinin daha da belirgin hale geldiğini belirtiyor. Musluklardan su akmadığını ifade eden vatandaşlar, kesintinin uzun sürmesine tepki gösteriyor.

Özellikle yoğun nüfusun bulunduğu mahallede yaşanan kesinti, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kesintinin nedeni hakkında yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak benzer durumlarda kesintilerin genellikle altyapı arızası, bakım çalışması ya da teknik sorunlardan kaynaklandığı biliniyor.

Vatandaşlar, suyun ne zaman yeniden verileceğine ilişkin net bir bilgilendirme bekliyor.