​EĞİTİMDEKİ ŞİDDETE VE DEĞERSİZLEŞTİRMEYE TEPKİ

​Siverek ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırıları şiddet ve nefretle kınadıklarını belirten Şube Başkanı Hüseyin Zeybek, okulların kan gölüne döndüğünü ancak sorumluların izlemekle yetindiğini ifade etti. Bu saldırıların, eğitimin ve öğretmenlik mesleğinin yıllardır sistemli bir şekilde değersizleştirilmesinin, gençliğin ise geleceksizleştirilmesinin açık bir ilanı olduğunu vurguladı.

​İFLAS EDEN SİSTEM VE YANKILANAN SİLAH SESLERİ

​Eğitimin artık çocuklara umut vermediğini ve gençlerin hayal kuramadığını dile getiren Zeybek, mevcut yapının gençleri hayata değil; çaresizliğe, öfkeye ve saldırganlığa sürüklediğini belirtti. "Öğrenci ve veli memnuniyeti" odaklı eğitim sisteminin tamamen iflas ettiğini savunan Zeybek, okul koridorlarında yankılanan silah seslerinin bu umutsuzluğun ve sahipsiz bırakılmışlığın bir sonucu olduğunu kaydetti.

​BAŞKENTTE GÜVENLİ EĞİTİM ÇAĞRISI

​Okulların bile isteye savunmasız bırakılmasına karşı çıktıklarını belirten Hüseyin Zeybek, bu duygularla Ankara’da seslerini duyurmak istediklerini ifade etti. Zeybek, eğitimde şiddet sona erene ve öğretmenlerin can güvenliği tam anlamıyla sağlanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizdi.