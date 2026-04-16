Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından “Yeraltı” dizisi, bu hafta yayın akışında yer almadı. Yeni bölümü bekleyen izleyiciler, yayın saatinde farklı bir içerikle karşılaşınca değişikliğin nedenini araştırmaya başladı.

YAS KARARI YAYIN AKIŞINI ETKİLEDİ

Edinilen bilgilere göre, dizinin bu hafta ekranlara gelmemesinin nedeni, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve tüm Türkiye’yi derinden etkileyen okul saldırısı oldu. Yaşanan olay sonrası yayıncı kuruluşların toplumsal hassasiyeti gözeterek eğlence içeriklerine kısa süreli ara verdiği öğrenildi.

Bu tür durumlarda televizyon kanalları, kamuoyunun duyarlılığını dikkate alarak yayın akışlarında geçici değişikliklere gidebiliyor.

KALDIRILDI MI, ERTELENDİ Mİ?

Dizinin yayından tamamen kaldırıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Yapımcı ve yayıncı kaynaklara göre, söz konusu değişiklik sadece bu haftaya özel bir erteleme niteliği taşıyor.

Herhangi bir yeni planlama yapılmaması halinde “Yeraltı” dizisinin yeni bölümü önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşacak.

İZLEYİCİLERDEN ANLAYIŞ BEKLENİYOR

Yayın akışındaki bu tür değişiklikler, özellikle hassas dönemlerde medya kuruluşlarının sorumluluk anlayışıyla aldığı kararlar arasında yer alıyor. İzleyicilerden de bu süreçte toplumsal duyarlılığa destek olmaları bekleniyor.