SON aylarda eğitim kurumlarında tırmanışa geçen şiddet dalgası, Şanlıurfa-Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan son kan dondurucu olaylarla birlikte Türkiye’nin ve Alanya siyasetinin birinci gündem maddesi haline geldi. Alanya’daki siyasi partilerin ilçe başkanları, ardı ardına yaptıkları açıklamalarla eğitim sisteminin geldiği noktayı "toplumsal cinnet" ve "sistem kokuşmuşluğu" olarak nitelendirdi.

CHP ALANYA İLÇE BAŞKANI BÜLENT KANDEMİR: EĞİTİMİ BİTİRDİNİZ

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, eğitimdeki şiddet sarmalına karşı iktidarı şu zehir zemberek sözlerle eleştirdi: "Eğitimi Bitirdiniz. Acımızı, üzüntümüzü, öfkemizi anlatacak söz kalmadı. Öğretmenlerin hedef gösterildiği, okulların liyakatsiz kadrolara ve yöneticilere bırakıldığı bir eğitim sistemi yarattınız. Onlarca öğretmenimizin ve öğrencilerimizin yaşamını yitirdiği acı günler yaşıyoruz. Ailelerin evlerinden sonra en güvenli yer olarak gördüğü okullar sizlerin saçma sapan politikaları yüzünden artık güvenirliğini yitirmiş durumda. Okul girişlerine nöbetçi bir öğrenci dikerek okulu koruyamazsınız. Her okulda güvenlik görevlisi bulundurmak zorunlu hale gelmiştir. Okullarda temizlik emekçilerin işlerinin kadrolu istihdamı olmalı dedik dinletemedik. Çocuklarımız için ücretsiz öğle yemeği dedik dinletemedik. Neden biliyor musunuz? Liyakatin yerine siyasal kadrolaşma aldı. Eğitime ayrılması gereken bütçe tarikatlara ayrıldı. Güvende değiliz diye haykıran öğretmenlerin sesine kulak tıkadınız. Şimdi bunun sonucunu büyük acılar çekerek yaşıyoruz. Unutmayalım ki okulların güvende olmadığı bir ülkede hiçbirimiz güvende değiliz."

İYİ PARTİ ALANYA İLÇE BAŞKANI HİLMİ ER: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

"Önceki gün Şanlıurfa ve dün Kahramanmaraş, son günlerde ülkemizin dört bir yanında okullarda yaşanan şiddet olayları, gençler arasında artan akran zorbalığı ve son olarak cinayet işleyebilecek duruma gelinmiş olması, eğitim kurumlarının güvenli olmaktan uzak bir hale gelmesi, hepimizi derinden endişelendirmektedir. Son yaşanan olay adeta içimize bir kor ateşi düşürmüştür. Ancak bugün geldiğimiz noktayı basit ve anlık bir öfke ile gerçekleşen bir olay olarak değerlendiremeyiz. Ne yazık ki eğitim sistemi istikrardan uzak ve milli kimlikten yoksun, adeta deneme tahtasına çevrilmiş durumdadır. Her gelen Milli Eğitim Bakanı’nın kendi kişisel anlayışına göre eğitim sistemini baştan aşağı değiştirmeye çalışması, çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi büyük bir belirsizliğin içine sürüklemiştir. AK Parti iktidarı yıllardır uyguladığı yanlış eğitim politikalarıyla gençlerimizi hem akademik hem de ahlaki açıdan sahipsiz bırakmıştır. Okulların sadece bilgi verilen yerler değil, aynı zamanda karakter eğitiminin de verildiği kurumlar olduğu gerçeği göz ardı edilmiştir. Bugün gelinen noktada; millilikten uzak şekildeki eğitim anlayışının bir sonucu olarak, okullarda şiddet artmış, akran zorbalığı sıradanlaşmış, öğretmenler otorite kaybına uğramış, veliler ise çaresizlik içinde bırakılmıştır. Okul sıralarında kalem tutması gereken eller maalesef silah tutar vaziyette. Bu tablo tesadüf değildir. Bu tablo, AK Parti iktidarının plansızlığının, vizyonsuzluğun ve günü kurtarmaya yönelik politikaların sonucudur. Bizler İYİ Parti olarak; gerçek anlamda milli, bilimsel, çağdaş ve sürdürülebilir bir eğitim sisteminin inşa edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Değilizin Milli Eğitim politikası, kişilere göre değil, devlet ciddiyetiyle ve uzun vadeli bir vizyonla belirlenmelidir. Çocuklarımızın güvenle eğitim alabileceği, öğretmenlerimizin güvenle öğretmenlik yapabileceği ve saygınlığının yeniden tesis edileceği bir eğitim sistemi kurmak zorundayız. İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak, AKP iktidarına sesleniyoruz: Eğitim sistemi üzerinden ideolojik denemeler yapmayı bırakın. Son günlerde de acı bir şekilde yaşayarak gördüğümüz gibi, çocuklarımızın geleceği sizin hatalarınızı kaldırabilecek bir alan değildir."

SAADET PARTİSİ ALANYA İLÇE BAŞKANI HÜSEYİN SARICA: EKRANLARDAN CERAHAT AKIYOR

"Bugün medya ve dijital platformlar maalesef kültürel bir terör aygıtına dönüştürülmüş durumda. Gündüz kuşağı programları ve dizilerle ahlak adım adım çözülmekte; şiddet sıradanlaştırılmakta, aldatma ve gayrimeşru ilişkiler cazip hale getirilmektedir. Ekranlardan cerahat akarken RTÜK neden ses çıkarmıyor? İktidar bir taraftan aile vurgusu yaparken, diğer taraftan güdümündeki medya ile aileyi içten içe çökertmektedir.

LGBT propagandası ve yozlaşmış içerikler 'başarı' gibi sunuluyor; oysa bu foseptik çukurunun halkın tercihi olduğu yalanına sığınıyorlar. Bu ahlaksızlığı bitirmek için size daha kaç tane 25 yıl gerekiyor? Ekranlardaki bu kirlilik sokaklara ve okullarımıza taşınıyor. Siverek ve Maraş'ta yaşananlar kan dondurucudur; uzun namlulu silahlarla okul basılıyor, öğretmenlerimize kurşun sıkılıyor.

AK Parti idarecilere sesleniyorum: Önce ahlak ve maneviyat prensibi merkeze alınmadıkça bu şiddete son veremezsiniz. Kurduğunuz sistem çürümüştür. Saadet Partisi olarak bu davanın peşini bırakmayacağız; TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Biz, kuralları kişilere göre değil ilkelere göre belirleyecek ve vatandaşın devlete duyduğu güveni yeniden inşa edeceğiz."

ANAHTAR PARTİ İLÇE BAŞKANI ABDULLAH AKKUŞ: TOPLUMSAL CİNNET HALİ

"Siverek’ten Kahramanmaraş’ta kadar uzanan okul baskınları ve hızla artan şiddet olayları, çocuk çeteleri ile akran zorbalığı gibi bir nesli kuşatan vakalar, toplumun en güvenli kalesi sayılan eğitim yuvalarını ciddi bir tartışma odağı haline getirdi. Son dönemde tırmanışa geçen bu olaylar basit birer asayiş vakası olarak görülemez, aksine derin bir 'toplumsal cinnet' halidir.

EKRANLARDAN SIZAN ŞİDDET VE DİJİTAL ZEHİR

Televizyon ekranlarında boy gösteren ve hukuku kendi eliyle dağıtan mafyatik karakterler genç dimağlarda büyük bir tahribat yaratıyor. Günümüzde silahı güç gösterisi, zorbalığı ise 'erkeklik' olarak gören tehlikeli bir akım gelişiyor. Bu kültürel yozlaşmaya dijital dünyanın karanlık yüzü de eklendi. Şiddet içerikli oyunlar ölümü normalleştiriyor, sosyal medyadaki 'linç kültürü' suçu bir statü sembolü haline getiriyor.

(Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi