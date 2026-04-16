ŞANLIURFA’NIN Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eski bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi yaralandı. Kahramanmaraş’ta ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

'KENDİ İMKANLARIMIZLA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

Üst üste yaşanan ve eğitim camiasını hedef alan saldırılar kamuoyunda büyük üzüntü ve tepkiye neden olurken, Alanya’da lise öğrencileri Atatürk Anıtı önünde pankart açıp eylem yaptılar. Öğrenciler, yaşanan olayların kendilerini derinden etkilediğini belirterek okullarda güvenliğin yetersiz olduğunu dile getirdi. Alanya'da lise son sınıf öğrencisi olan İnci Yılmazer Dim TV'ye yaptığı açıklamada, “Ülkemizdeki sosyal çürümeden ciddi şekilde rahatsızız. Neredeyse bizim yaşıtlarımız tarafından yapılan ve hem öğrencileri hem de öğretmenleri derinden etkileyen olaylara karşı büyük bir tepki içindeyiz ve bunun karşısındayız. Bir şeyler yapmak istedik, en azından kendi imkanlarımızla bir farkındalık oluşturmak istedik. Burada toplanmayı çok isterdik, daha fazla arkadaşımızın da bizimle olmasını beklerdik ancak yeterli destek göremedik. Buna rağmen sesimizi duyurmak için çabalamaya devam edeceğiz. Çok büyük bir etki oluşturamasak da elimizden geleni yapacağız” dedi.

'OKULLARA GİRİŞLER DENETİMSİZ'

Okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan öğrenciler, girişlerin kontrolsüz olduğuna dikkat çekti. Yılmazer, “Okullara giriş çok kolay. Elini kolunu sallayarak girilebiliyor. Kimlik kontrolü ya da ciddi bir güvenlik önlemi çoğu okulda yok. Bunun değişmesi gerekiyor. Ayrıca temizlik ve temel ihtiyaçlar konusunda da eksiklikler var. Bu sorunların bütçe yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Okullara ayrılan maddi imkanların artırılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

'BÜTÇE VE GÜVENLİK ARTIRILSIN' ÇAĞRISI

Yılmazer, açıklamasının sonunda ise daha güvenli bir eğitim ortamı talep ederek, “Okulda kendimi güvende hissetmiyorum. Gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Bu sadece bizim için değil, gelecek nesiller için de önemli. Daha fazla önlem alınmasını talep ediyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)

