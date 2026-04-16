​Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik liderliğinde başlatılan Atatürk Caddesi altyapı yenileme çalışmaları, kentin gündemindeki yerini koruyor. Şehrin en kritik ticaret ve turizm aksında yürütülen projeye dair tartışmalar sürerken, sektörün deneyimli ismi Yüksek Mimar Mustafa Temiz, yapılan çalışmanın teknik zorluğunu ve Alanya için önemini vurgulayan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

​‘50 YILLIK İHMAL 7 KOLDAN ÇÖZÜLÜYOR’

​Mustafa Temiz, çalışmanın sadece bir yol düzenlemesi değil, kentin can damarlarını yenileyen devasa bir koordinasyon işi olduğunu belirtti. Temiz, şu ifadeleri kullandı:

​"Şehrin merkezinde; kanalizasyondan temiz suya, yağmur suyu deşarjından doğalgaza, elektrikten internet ve telefon hatlarına kadar tam 7 farklı koldan altyapı çalışması yürütülüyor. 50 yıldır dokunulmamış bir sisteme, yaşayan bir şehirde müdahale etmek her yönetimin göze alabileceği bir iş değildir. Bu, yönetimlere seçim kaybettirecek kadar riskli ancak kent huzuru için bir o kadar elzem bir bölgedir."

​‘ŞİKAYET ESNAFTAN DEĞİL, SİYASİ ODAKLARDAN’

​Çalışmalar sırasında yaşanan aksaklıkların yoğun yağışlar ve işin doğası gereği kaçınılmaz olduğunu savunan Temiz, sahadaki gözlemlerini paylaştı. Rahatsızlığın iddia edildiği gibi esnaftan değil, yapıcı olmayan muhalif mecralardan geldiğini öne süren Temiz, "Görüyorum ki esnafımız durumun farkında ve şikayetçi değil. Tepkiler daha çok siyasi ve yandaş medyalardan geliyor. Bu tutum Alanya’ya kötülük etmekten başka bir sonuç doğurmaz" dedi.

​KOLEKTİF ÇALIŞMA VE CESARET VURGUSU

​Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ekibinin sergilediği yönetim tarzını "örnek alınması gereken bir birliktelik" olarak nitelendiren Temiz, projenin sadece Atatürk Caddesi ile sınırlı kalmadığını, ulaşılamayan köy yollarından çamurlu mahalle sokaklarına kadar geniş bir hizmet seferberliği yürütüldüğünü hatırlattı.

​Açıklamasının sonunda Alanya halkına çağrıda bulunan Mimar Mustafa Temiz, eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini belirterek: "Yapılan iş hepimiz için, Alanyalılar için. İnsanların çalışma şevkini kırmadan, bu cesur kararı desteklemeliyiz. Alanya’nın geleceğini inşa eden Başkan Özçelik’e ve tüm belediye personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.