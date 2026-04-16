Ekranların uzun soluklu ve geniş izleyici kitlesine sahip yapımlarından “Kuruluş Osman”, bu hafta yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, yayın saatinde farklı içeriklerle karşılaşınca kararın nedenini araştırmaya başladı.

YAYIN AKIŞI YAS HASSASİYETİYLE DEĞİŞTİ

Edinilen bilgilere göre, dizinin bu hafta ekranlara gelmemesi Kahramanmaraş’ta yaşanan ve Türkiye’yi derinden etkileyen okul saldırısı sonrası alınan yayın politikası kararıyla ilgili. Yayıncı kuruluşların, toplumsal hassasiyeti gözeterek eğlence ve kurgu içeriklere kısa süreli ara verdiği öğrenildi.

Bu tür durumlarda televizyon kanalları, kamuoyunun ruh halini dikkate alarak yayın akışlarında geçici değişikliklere gidiyor.

DİZİ YAYINDAN KALDIRILMADI

“Kuruluş Osman” dizisinin tamamen yayından kaldırıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Yapım ve yayın kaynaklarına göre bu durum sadece bu haftaya özel bir erteleme olarak değerlendiriliyor.

Planlamada yeni bir değişiklik yapılmazsa dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşacak.