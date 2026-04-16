Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, Millî Görüş camiasının büyük bir heyecanla beklediği "Büyük Türkiye Divanı" programı için Ankara seferine hazırlanıyor. 19 Nisan Pazar günü saat 10.00’da Ankara Büyük Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan dev organizasyon için Alanya’da yoğun bir çalışma yürütülüyor.

​Konuya ilişkin bir açıklama yapan Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, bu önemli buluşmanın partinin gelecek vizyonu açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Alanya teşkilatı olarak programa bir otobüsle katılım sağlayacaklarını belirten Sarıca, yolculuk detaylarını da kamuoyuyla paylaştı.

​Başkan Sarıca açıklamasında, "Genel Merkezimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Büyük Türkiye Divanı programı için Alanya olarak yola çıkıyoruz. Otobüsümüz, cumartesi günü akşam saat 22.00’de ilçe binamızın önünden hareket edecektir. Bu tarihi buluşmada Alanya’nın sesini en gür şekilde duyurmak istiyoruz," ifadelerini kullandı.