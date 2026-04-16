​EĞİTİM YUVALARI SAĞLIKSIZ VE GÜVENSİZ HALE GELDİ

​Okulların temel ihtiyaçlarının karşılanamadığını vurgulayan Av. Haydar Uyar, ailelerin ve öğretmenlerin omuzlarındaki yükün taşınamaz boyuta geldiğini belirtti. Uyar, tuvaletine sabunu dahi ailelerin aldığı, temizliğini ise yerine göre belediyelerin ya da ailelerin nöbetleşe yaptığı okullar için acilen güvenlik talep etti. Bakanlığın yıllardır süren "boş vermişlik" ve "ne yaparsanız yapın" mantığının, eğitim yuvalarını temiz, sağlıklı ve güvenli olmaktan çıkardığını ifade etti.

ÖĞRETMENLER HEM BOYACI HEM HADEME OLDU

​Eğitime ayrılan bütçenin yetersizliğine dikkat çeken Uyar, bir toplumun en çok para harcaması gereken hizmetin eğitim olması gerektiğini savundu. Bugün gelinen noktada öğretmenlerin kendi çabalarıyla okul boyattığını, çocuklara spor malzemesi aldığını, sıra yaptırdığını ve hatta hademelik yapmak zorunda kaldığını belirterek, bu sistemin bu şekilde yürümeyeceğinin artık görülmesi gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı'nın her yerde olduğunu ancak okullarda görülmediğini de sözlerine ekledi.

​90’LI YILLARIN KÖY OKULU GÜNÜMÜZDEN DAHA DONANIMLIYDI

​Siyasi söylemlerde sıkça kullanılan "Eski Türkiye" eleştirilerine kendi öğrencilik yıllarından örneklerle yanıt veren Av. Haydar Uyar, 90’lı yıllarda Kestel İlköğretim Okulu gibi köy sayılacak bir yerde bile iki hademe ve bir kapıcının bulunduğunu hatırlattı. O dönemde okulların çok daha disiplinli olduğunu vurgulayan Uyar, okula bırakın silah sokmayı, tırnak uzunluğu veya tıraş kontrolü nedeniyle bile girilemediğini belirtti. Bir dönemin itibarının eğitime verdiği değerle ölçüleceğini ifade eden Uyar, mevcut tabloyu "Hadi buyurun Yeni Türkiye’ye" sözleriyle eleştirdi.