15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda kültürel ve sosyal bağları güçlendiren önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Toplumda turizm bilincini artırmak, iç turizmi canlandırmak ve vatandaşların turizm faaliyetlerine katılımını teşvik etmek amacıyla her yıl kutlanan Turizm Haftası’nın önemine değinen Özcan, bu sürecin aynı zamanda sahip olunan değerlerin yeniden hatırlanması açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Turizmin, toplumlar arası etkileşimi artıran, ortak değerleri görünür kılan ve şehirlerin uluslararası tanıtımına katkı sağlayan güçlü bir araç olduğunu belirten Özcan, bu sürecin doğru yönetilmesinin kritik olduğunu söyledi. Alanya’nın eşsiz doğası, tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan bir destinasyon olduğuna dikkat çeken Özcan, “Alanya, dünyanın en nadide coğrafyalarından birinde yer alıyor. Hem ülkemizde hem de uluslararası alanda önemli bir turizm merkezi konumunda” dedi.

'TURİZM BACASIZ SANAYİ'

Turizmin “bacasız sanayi” olarak ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını hatırlatan Özcan, sektörün sürdürülebilirlik ilkesiyle geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bölgenin sahip olduğu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının öncelikleri olduğunu ifade eden Özcan, turizmde sürdürülebilir bir anlayışla hareket ederek hem bölge hem de ülke ekonomisine katkıyı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Turizm Haftası’nın sektördeki tüm paydaşları bir araya getiren önemli bir farkındalık süreci olduğuna işaret eden Özcan, turizmin toplumsal birlikteliği pekiştiren bir değer olduğunun altını çizdi. Özcan, turizmin gelişiminin doğayı korumak, kültürel mirasa sahip çıkmak ve yaşanabilir bir çevre bırakmakla mümkün olacağını belirterek, herkesi bu bilinçle hareket etmeye davet etti.

SEZONA SAVAŞ GÖLGESİ

2026 turizm sezonuna ilişkin Dim TV'ye değerlendirmelerde bulunan Özcan, Turizm Haftası’nın bu yıl zorlu bir süreçte kutlandığını ifade etti. Sınır bölgelerinde yaşanan savaşın sektörü doğrudan etkilediğini belirten Özcan, bu durumun rezervasyonlara da yansıdığını söyledi. Özcan, "Turizm Haftası’nı kutladığımız bu günlerde zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sınırımızda yaşanan savaş, sektörümüzü de doğrudan etkiliyor. Savaşın adı bile başlı başına olumsuz bir durum. Dünyanın hiçbir yerinde savaş olmasını istemiyoruz. Ne yazık ki bu durumun bölgemize de yansımaları oldu. Rezervasyon akışında beklenen seviyeye ulaşılamadı, sınırlı da olsa iptaller yaşanıyor. Bu nedenle sezona beklediğimiz kadar güçlü ve mutlu bir başlangıç yapamadık. Turizm Haftası’nı daha yüksek bir motivasyonla kutlamak isterdik. Ancak yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı sıkıntılar söz konusu. Yine de önümüzdeki süreçte bu olumsuzlukların geride kalacağına inanıyoruz. Temennimiz, savaşın bir an önce sona ermesi ve dünyada huzurun hakim olmasıdır. Bu gerçekleştiğinde turizm sektörünün de hızla toparlanacağını düşünüyoruz" dedi.

ALANYA’NIN GÜCÜ: PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ

Nisan ayı itibarıyla turizmde kısmi bir hareketlenme başladığını belirten Özcan, Alanya’nın en büyük avantajlarından birinin geniş pazar çeşitliliği olduğunu söyledi. 40’tan fazla ülkeden misafir ağırlayabilen Alanya’nın bu özelliğinin önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Özcan, "Nisan ayı itibarıyla sezonda kısmi bir hareketlenme başladı. Alanya’nın en büyük avantajı ise 40’tan fazla ülkeden misafir ağırlayabilmesi. Bu çeşitlilik, bölge turizmi açısından önemli bir güç. Bazı destinasyonlar belirli pazarlara bağlıyken, Alanya’nın geniş bir pazar yelpazesine hitap etmesi önemli bir avantaj sağlıyor. Şu an için belirgin şekilde öne çıkan ya da geride kalan bir pazar yok; birçok ülkeden rezervasyon gelmeye devam ediyor. Savaş öncesinde rezervasyonlar oldukça iyi bir seyir izliyordu. Geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 15’lik bir artış söz konusuydu. Ancak savaşın etkisiyle bu artış ivme kaybetti. Nisan ve Mayıs aylarında doluluk oranları istenilen seviyede değil. Buna karşın Haziran ayı, bayram dönemi ve sonrasında daha güçlü bir tablo öngörülüyor. Umut ediyoruz ki savaşın sona ermesiyle birlikte rezervasyonlar yeniden artışa geçecek ve turizm sektörü hak ettiği ivmeyi kısa sürede yakalayacaktır" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

