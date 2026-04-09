ORTA Doğu’da 40 gündür devam eden çatışmalarda İran, ABD ve İsrail arasında 15 günlük ateşkes kararı alındı. Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, mevcut tablonun turizm hareketliliğine yansımalarını Yeni Alanya'ya değerlendirdi. Cimrin, sürecin henüz kalıcı bir sonuca ulaşmadığını vurgulayarak, “Geldiğimiz noktada savaşın 40. günde de tamamen bitmediğini ve en az 2 hafta daha sürebilecek bir süreçten bahsediyoruz. Kalıcı olmayan bu ateşkes, kısa süreli bir rahatlama ve güven ortamı yaratsa da etkilerinin kalıcı olacağını söylemek güç. Mevcut durumda rezervasyonlar olması gerekenden yavaş ilerliyor, iptaller de devam ediyor” dedi.

'TÜRKİYE GÜVENLİ KONUMUNU KORUYOR'

Türkiye’nin süreç boyunca dengeli ve tarafsız bir politika izlediğini belirten Cimrin, bu durumun turizm açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Cimrin, “Türkiye şu ana kadar sergilediği tutum ve politikalarla tarafsızlığını ve gücünü korumuş, kendisini çatışma alanından uzak tutmuştur. Bu tutum sürdükçe ve hava sahamızı koruduğumuz sürece turizm hareketliliği devam edecektir” dedi.

'UZUN VADEDE OLUMLU BEKLENTİ'

Savaşın sona ermesi halinde turizmde hızlı bir toparlanma beklediklerini ifade eden Cimrin, “Mevcut tabloya rağmen tesislerin açılması, personel hazırlıklarının tamamlanması Türkiye ve Alanya’ya olan talebin sürdüğünü gösteriyor. Kalıcı ateşkes ve savaşın bitmesi durumunda hızlı şekilde yüksek doluluklara geçeceğimizi öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

