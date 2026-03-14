SÜPER Lig'de son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Corendon Alanyaspor, hem ligdeki hem de deplasmandaki galibiyet hasretine İzmir'de son vermeyi hedefliyor. Ligde son 3 maçını kazanamayan ve deplasmanda ise 10 maçtır galibiyete ulaşamayan turuncu-yeşilli takım, zorlu Göztepe deplasmanından 3 puanla dönerek moral bulmak istiyor. Kritik maçın hazırlıklarını dün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayan Corendon Alanyaspor'da futbolcuların oldukça istekli ve hırslı olduğu gözlendi. Teknik direktör João Pereira yönetiminde yapılan son idmanda taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde duruldu. Rakibin oyun planına karşı özel çalışmalar yapan turuncu-yeşilli ekipte hedef sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak. Kritik karşılaşma öncesi Corendon Alanyaspor cephesinde tek hedef ise İzmir deplasmanında galibiyete uzanarak hem kötü gidişe dur demek hem de taraftarını sevindirmek. Cemali AYDINOĞLU

