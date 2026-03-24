TRENDYOL Süper Lig'de Corendon Alanyaspor forması giyen İbrahim Kaya, alt liglerden Süper Lig'e uzanan istikrarlı yükselişiyle dikkat çekiyor. Fanatik'te yer alan habere göre; futbol kariyerine Kasımpaşa altyapısında başlayan genç oyuncu, ardından Akhisarspor altyapısında gelişimini sürdürdü. Daha sonra İstanbulspor U19 takımına transfer olan Kaya, profesyonel kariyerine geçiş sürecinde Ofspor ve Karakoçan FK'da kiralık olarak forma giydi.

ADIM ADIM YÜKSELDİ

Gelişimini alt liglerde sürdüren İbrahim Kaya, 23 Elazığ FK ve Erbaaspor formalarıyla dikkat çektikten sonra Bandırmaspor'a transfer oldu. Buradaki performansıyla üst liglerin radarına giren 25 yaşındaki oyuncu, son olarak Corendon Alanyaspor'a imza atarak Süper Lig seviyesine yükseldi.

HÜCUMDA ETKİLİ PROFİL

Hücum hattında kanat ve forvet arkası bölgelerinde görev yapabilen Kaya, bu sezon lig ve kupada toplam 29 maçta 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Özellikle dinamizmi, top taşıma becerisi ve geçiş oyunlarındaki etkinliğiyle öne çıkan genç oyuncu, teknik heyetin önemli alternatiflerinden biri haline geldi.

SCOUTLAR YAKIN TAKİPTE

Alt liglerden gelen bu çıkış, Avrupa ve Süper Lig kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Birçok kulübün scout ekiplerinin İbrahim Kaya'yı yakından izlediği öğrenilirken, genç oyuncunun performansını sürdürmesi halinde yaz transfer döneminde önemli tekliflerle karşılaşması bekleniyor. Alanyaspor yönetimi ise oyuncunun gelişimini sürdürebileceği doğru planlamayla ilerlemek isterken, İbrahim Kaya'nın yükselen grafiği Türk futbolu adına da umut veren bir hikâyeye dönüşüyor. Spor SERVİSİ