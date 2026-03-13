OBA'DA hizmet veren Club Olive Garden'da düzenlenen iftar programında konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya'nın gelişiminde belediye personelinin emeğinin büyük olduğunu vurguladı. Özçelik, "Alanya Belediyesi'nin gerçek gücü sizlersiniz. Temizlikten parka, sahadan masaya kadar bu güzel kentin her noktasında sizin alın teriniz var. Alanya için hep birlikte üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Belediye çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özçelik, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini belirtti. Program sonunda belediye yönetimi, iftar organizasyonuna katılan tüm personel ve ailelerine teşekkür ederek Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Cemali AYDINOĞLU

