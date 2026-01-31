YENİ Alanya'nın edindiği bilgilere göre Augsburg, Ogundu’yu hücum hattında değerlendirmeyi planlıyor. Taraflar arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşmasının beklendiği belirtildi. Corendon Alanyaspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Uchenna Ogundu, Avrupa yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun Bundesliga’ya transferi, hem kariyeri hem de turuncu-yeşilli kulüp adına dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi