TURUNCU-YEŞİLLİ yönetimin masasında iki kritik başlık var. İlki, sahada hayal kırıklığı yaratan Eyüpspor mağlubiyeti. İkincisi ise genç oyuncu Ogundu’ya Almanya’dan gelen ciddi transfer teklifi. Bu teklifin detaylarının da toplantıda tüm yönleriyle ele alındığı belirtiliyor.

MENEJER YAZICI DA KULÜPTE

Öte yandan oyuncunun menajeri Cenk Melih Yazıcı’nın da toplantıya çağrılması, transfer ihtimalinin ne kadar somut olduğunu gözler önüne serdi. Yönetim, hem sportif gidişat hem de kulübün ekonomik geleceği adına önemli kararların eşiğinde.

PEREİRA HER AN GİDEBİLİR

Kulislere yansıyan bilgilere göre, alınan sonuçların ardından teknik direktörle yolların ayrılması ihtimali oldukça yüksek. Yönetimin bu konuda da net bir yol haritası çizmek istediği ve toplantının seyrine göre kararın kısa süre içinde kamuoyuna açıklanabileceği ifade ediliyor.