ALANYA Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun bu ayki toplantısı, Başkan Nurhan Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının konuğu, Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe oldu. ‘Alanya tarımının sorunları ve çözüm önerileri’ gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda tarımsal üretimin karşı karşıya olduğu yapısal sorunlar, enerji altyapısı, elektrik kesintileri ve yenilenebilir enerji uygulamaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

ALANYA TARIMININ SORUNLARI DOKUZ BAŞLIKTA ELE ALINDI

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, üreticilerin sahada yaşadığı sorunları ve çözüm bekleyen başlıkları Yürütme Kurulu üyeleriyle paylaştı. Üretilen ürünlerin gerçek pazar değerini bulamaması ve üreticinin fiyat belirleme gücünün bulunmamasının tarımın sürdürülebilirliğini tehdit ettiği belirtildi. Yerli ürünlerin hasat döneminde ithal ürünlerle rekabet etmek zorunda bırakılmaması gerektiğini ifade eden Göktepe, ithalat takviminin yerli üretim sezonları dikkate alınarak düzenlenmesinin önemine dikkat çekti. Gübre, ilaç, enerji, işçilik ve diğer girdi maliyetlerindeki artışların da üreticinin üzerindeki yükü her geçen gün ağırlaştırdığı vurgulandı. Tarımsal elektrik aboneliği alma sürecinde karşılaşılan bürokratik ve teknik engellerin üretimi aksattığını belirten Göktepe; kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi ve üreticiye açık, uygulanabilir bir yol haritası sunulması gerektiğini ifade etti.

YERLİ ÜRETİCİ ETİKETİ VE DOĞRUDAN SATIŞ KANALLARI ÖNERİSİ

Toplantıda, Alanya’da yetiştirilen ürünlerin tüketici tarafından kolaylıkla ayırt edilebilmesi amacıyla “Yerli Üretici” etiketleme ve tanıtım çalışmalarının yaygınlaştırılması önerildi. Üreticinin aracılar karşısındaki gücünün artırılması için üretici pazarlarının geliştirilmesi, kooperatifleşmenin desteklenmesi ve ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşabileceği yeni satış kanallarının oluşturulması gerektiği kaydedildi. Su kaynaklarının giderek yetersiz hâle gelmesi, sulama altyapısındaki eksiklikler ve artan sulama maliyetleri de toplantının öncelikli gündemleri arasında yer aldı. Tarımda yerli iş gücü eksikliğinin giderilmesi, nitelikli ve teknik personelin sektöre kazandırılması, tarım arazilerinin korunması ve gençlerin tarımda kalmasını sağlayacak desteklerin artırılması gerektiği ifade edildi. Alanya’ya özgü tarımsal ürünlerde markalaşmanın güçlendirilmesinin hem üretici gelirini artıracağı hem de kentin tarımsal değerlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha görünür olmasını sağlayacağı belirtildi.

CK ENERJİ/AEDAŞ’A ALANYA İÇİN YATIRIM ÇAĞRISI

Toplantının önemli gündemlerinden biri de Alanya’nın elektrik altyapısı oldu. ALSİAD Başkanı Emrah Cezirioğlu, artan nüfus, turizm hareketliliği ve üretim kapasitesi karşısında mevcut elektrik altyapısının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. CK Enerji bünyesinde bölgede elektrik dağıtım altyapısından sorumlu Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (AEDAŞ) Alanya’ya yönelik yatırımlarını artırması gerektiği vurgulandı. Kırsal mahalleler, tarımsal üretim alanları ve turizm bölgeleri başta olmak üzere trafo kapasitesinin artırılması, enerji hatlarının yenilenmesi, bakım çalışmalarının sıklaştırılması ve kesintilere karşı kalıcı önlemler alınması istendi. Elektrik kesintilerinin yalnızca vatandaşların günlük yaşamını değil; tarımsal üretimi, sulama sistemlerini, turizm işletmelerini ve kent ekonomisini doğrudan etkilediğine dikkat çekildi. Sıcak, kurak ve rüzgârlı dönemlerde elektrik hatlarından kaynaklanabilecek yangın risklerine karşı önleyici bakım ve denetimlerin artırılması; orman yangınları sırasında enerji sürekliliğinin sağlanmasına yönelik acil durum planlarının güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir ile Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp de sık ve uzun süreli elektrik kesintilerinin esnafı ciddi şekilde mağdur ettiğini dile getirdi. Kesintilerin işletmelerin faaliyetlerini aksattığı, maliyetleri artırdığı ve özellikle turizm sezonunda hizmet kalitesini olumsuz etkilediği ifade edildi.



‘GÜNEŞTEN ENERJİ ÜRETEN ÇİFTÇİ CEZALANDIRILMAMALI’

Toplantıda, tarımsal elektrik aboneliğinde yaşanan güçlükler ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle güneş panellerine yönelen üreticilerin durumu da ele alındı. Şebekeye bağlı güneş enerjisi sistemlerinde teknik uygunluk, bağlantı ve kayıt süreçlerine ilişkin belirsizliklerin çiftçileri ağır yaptırımlarla veya sistemlerinin devre dışı bırakılması riskiyle karşı karşıya bırakmaması gerektiği vurgulandı. Şebeke ve can güvenliğinin korunmasının vazgeçilmez olduğu ancak çözümün üreticiyi cezalandırmak değil; mevcut sistemleri kayıt altına almak, teknik denetimden geçirmek ve güvenli hâle getirmek olduğu belirtildi. Tarımsal üreticilere makul bir uyum süresi tanınması, başvuruların tek elden yürütülmesi, lisanssız üretim ve mahsuplaşma süreçlerinin kolaylaştırılması ve tarımsal üretime özgü bir bağlantı modeli geliştirilmesi çağrısı yapıldı. Toplantıdan, “Kendi sulama enerjisini üretmek için yatırım yapan çiftçi, üretim yaptığı için cezalandırılmamalıdır. Güvenli olmayan kurulumlar denetlenmeli; iyi niyetli üretici ise teknik ve yasal sistemin içine alınmalıdır” ortak mesajı çıktı.

ÖZCAN: ÜRETİCİYİ KAYBEDERSEK KENTİN GELECEĞİNİ KAYBEDERİZ

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, tarımın yalnızca çiftçilerin değil, bütün kentin ortak meselesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Alanya tarımı; kentimizin ekonomisi, gıda güvencesi, kırsal yaşamı ve geleceğidir. Üreticimizin emeğinin karşılığını alabildiği, toprağında kalabildiği ve enerjiye güvenli şekilde erişebildiği bir yapı oluşturmak zorundayız. Üreten insanı bürokrasiyle ve ağır yaptırımlarla karşı karşıya bırakmak yerine çözümün parçası hâline getirmeliyiz. Üreticiyi kaybedersek yalnızca tarımı değil, kentimizin geleceğini de kaybederiz.”

Toplantının sonunda tarım, enerji, esnaf ve turizmin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği vurgulanarak, ortaya konulan çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi ve sürecin takip edilmesi konusunda ortak görüş oluştu.