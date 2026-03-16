Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programında Kaymakam Öztürk, öğrencilerle teknoloji, yapay zekâ ve bilişim alanları üzerine sohbet ederek gençlerin fikirlerini dinledi. Öztürk, her zaman gençlerin yanında olduklarını ve onların gelişimine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. İftarın ardından öğrencilerin ailelerini telefonla arayan Kaymakam Öztürk, ailelerin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederek gençlerin emanetleri olduğunu söyledi.

Programa Kaymakam Öztürk’ün yanı sıra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı ve Kaymakamlık Proje Sorumlusu Erhan Torun da katıldı. İftar programı, gençlerle yapılan sohbet ve hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. (Haber MERKEZİ)

