Her ay düzenlenerek yıl boyunca toplam 12 etap şeklinde planlanan Alanya Belediyesi Plaj Voleybolu Halk Şampiyonası’nın Şubat Etabı, 40 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Güzel havanın da etkisiyle sporcular ve izleyiciler unutulmaz bir hafta sonu yaşadı. Çekişmeli karşılaşmaların oynandığı turnuvada takımlar, centilmence mücadeleleriyle alkış topladı. Erkekler, kadınlar ve hobi grubu olmak üzere üç farklı kategoride oynanan karşılaşmalar, katılımcılardan tam not aldı.



DANİMARKA’DA CANLI OLARAK YAYINLANDI

Şampiyona yalnızca sahadaki heyecanla sınırlı kalmadı. Organizasyon, sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Ayrıca Danimarka’nın Herning kentinde düzenlenen ve İskandinavya’nın en büyük turizm fuarı olan Ferie for Alle’de, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı öncülüğünde kurulan stantta turnuva canlı olarak yayınlandı. Alanya’nın spor organizasyonlarının uluslararası alanda tanıtıldığı yayın, şubat ayında dahi Alanya’da plaj sporları organizasyonları gerçekleştirilebildiğini gözler önüne serdi. Fuarda Alanya’dan yapılan canlı yayın yoğun ilgi gördü.



AÇIKALIN: ÇOK BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

İki gün süren müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi. Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın şampiyonayı yerinde takip etti. Başkan Danışmanı Açıkalın, “Çok güzel bir hava var. Bu güzel havada, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Tesisimizde 40 takımın katıldığı çok güzel bir halk şampiyonası gerçekleştiriyoruz. Bunun da ötesinde, şampiyona canlı yayınla Danimarka’nın Herning şehrindeki turizm fuarında gösteriliyor. Oradaki arkadaşlarımız, organizasyonun çok büyük övgü aldığını bildirdiler. Biz bu güzel havayı yaşarken, bu atmosferi Danimarka’daki turizm fuarına da yansıtabiliyoruz.” dedi.



AÇIKALIN: 5 AYDA 7 ULUSLARARASI ORGANİZASYON DÜZENLEYECEĞİZ

Alanya’da spor turizmine yönelik çalışmaların süreceğini vurgulayan Başkan Danışmanı Açıkalın, “Ne mutlu bizlere ki Alanya’mızı hak ettiği yönde; spor turizmi ve plaj voleybolu alanında bir dünya markası olma yolunda ilerletiyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Her ay halk şampiyonası düzenleyeceğiz ve yılda 12 etap gerçekleştireceğiz. Ayrıca 5 ay içerisinde toplam 7 uluslararası organizasyon düzenleyeceğiz. Gerek yurt içinde gerekse uluslararası arenada ‘plaj voleybolu şehri’ kimliğini yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm belediye personelimize, ALTAV üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.