1997'DE dönemin başbakanı Mesut Yılmaz tarafından temeli atılan Dim Barajı, 2009'da hizmete açıldı. Ancak daha baraj tamamlanmadan yapılan inşaatlar nedeniyle 53 bin dönüm olarak planlanan tarımsal sulama alanı 40 bin dönüme düştü. Bunun doğa tahribatının başlangıcı olduğunu belirten Açıkalın, elektrik üretimi sağlanan barajlı HES'in 2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sektör raporuna göre tam kapasite çalışmadığını ve kurulu güce katkısının yalnızca on binde 16 seviyesinde kaldığını ifade etti.

'BARAJ BİTMEDEN YASAK DELİNDİ'

2006 yılında DSİ Bölge Müdürlüğü'nün, barajın 300 metre yakınına kadar koyduğu inşaat yasağının baraj bitmeden delindiğini ifade eden Açıkalın, gün geçtikçe denetimden kaçan tapulu arsa sahiplerinin sayısının arttığına ve günübirlik tesislerle doğa katliamının başladığına dikkat çekti. Yaşanan yıkımla birlikte yapılacak yeni çalışmanın işlevselliğine değinen Feyzi Açıkalın, "Bölgede aracı vakıflarla mı, yoksa devletin direkt kontrolüyle mi yeni düzen kurulacak; merakla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.