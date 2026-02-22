Bisikletiyle evden çıkan 13 yaşındaki Enes Şen’den saatlerdir haber alınamıyor. Ailesi ve ekipler Kargıcak Mahallesi’nde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

KARGICAK MAHALLESİ’NDE KAYIP ALARMI

Alanya’nın Kargıcak Mahallesi bugün öğle saatlerinden bu yana kayıp haberiyle hareketlendi. Edinilen bilgilere göre 13 yaşındaki Enes Şen, bisiklet sürmek için evinden ayrıldı. Ancak aradan saatler geçmesine rağmen eve dönmedi. Ailesi bir süre kendi imkânlarıyla çevrede arama yaptı. Sonuç alınamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Mahallede kısa sürede yayılan “Alanya Kargıcak’ta 13 yaşındaki çocuk kayıp” haberi, vatandaşları da harekete geçirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Özellikle sahil bandı, ara sokaklar ve ormanlık alan girişleri üzerinde yoğunlaşan arama çalışmaları sürüyor. Mahalle sakinleri de bisikletle görülen çocukla ilgili bilgi olup olmadığını kendi aralarında sorguluyor. Bazı vatandaşlar araçlarıyla çevrede tur atarak destek veriyor. Bir annenin, “İnsan evladını bir saat göremeyince bile içi daralıyor…” dediği duyuldu. O söz havada kaldı biraz.

AİLESİNDEN ÇAĞRI

Aile, Enes’i gören ya da yerini bilenlerin vakit kaybetmeden en yakın kolluk kuvvetine bilgi vermesini istedi. Özellikle bölgede bulunanların çevrelerine dikkat etmeleri çağrısı yapıldı. Alanya’da son dönemde artan “çocuk kayıp ihbarı sonrası mahalle destekli arama çalışmaları” yeniden gündeme gelirken, Enes’in sağ salim bulunması için umutlu bekleyiş sürüyor. Kargıcak sahil hattında akşam saatlerinde serinlik çökerken, arama ekiplerinin çalışması devam ediyor. Saat ilerledikçe tedirginlik de artıyor. Olayla ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.