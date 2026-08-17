ELMALI’DA yetiştirilen ve bölgede “dilimli kavun” olarak da bilinen kavun çeşidi, Alanya Toptancı Hali’nde satışa sunulmaya başladı. Kendine özgü görünümü ve diğer kavun çeşitlerinden ayrılan lezzetiyle dikkat çeken ürünün kilosu 20 TL’den alıcı buluyor.

Alanya Hali’nde komisyonculuk yapan Latif Yılmaz tarafından satışa sunulan kavun, özellikle farklı lezzet arayan vatandaşların ilgisini çekiyor. Pazarcı esnafının da ürüne talep gösterdiğini belirten Yılmaz, çok sayıda pazarcının halden aldığı kavunları Alanya ve çevresindeki pazarlarda tüketiciyle buluşturduğunu ifade etti.

PAZARCILARDAN YOĞUN TALEP

Elmalı’nın tarımsal üretiminde kendine özgü ürünlerden biri olan dilimli kavun, görünümü kadar tadıyla da diğer kavunlardan ayrılıyor. Ürünün Alanya Hali’ne gelmesiyle birlikte pazarcı esnafının da ilgisinin arttığı belirtiliyor.

Halden ürün temin eden pazarcılar, kavunları farklı mahalle ve semt pazarlarında satışa çıkarıyor. Böylece Elmalı’da yetiştirilen ürün Alanya’daki tüketicilere de ulaşıyor.

KİLOSU 20 TL’DEN SATILIYOR

Alanya Hali’ndeki satış fiyatı kilogram başına 20 TL olan kavunun özellikle mevsiminde ilgi gördüğü ifade ediliyor. Ürünün kendine has aroması ve yapısı, tüketicilerin tercihinde etkili oluyor.

Kavunun diğer çeşitlerden ayrılan özelliklerinden birinin ise dış yapısındaki belirgin dilimler olduğu belirtiliyor. Bu özelliği nedeniyle ürün, halk arasında “dilimli kavun” adıyla da tanınıyor.

EN ÖNEMLİ NOKTA TAZELİĞİ

Komisyoncu Latif Yılmaz, ürünün lezzeti kadar saklama koşullarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Dilimli kavunun yapısının oldukça ince ve hassas olduğunu ifade eden Yılmaz, bu durumun ürünün raf ömrünü de etkilediğini söyledi.

Diğer bazı kavun çeşitlerine göre daha kısa süre dayanabilen ürünün satın alındıktan sonra uzun süre bekletilmemesi gerekiyor. Kavunun aromasını ve tazeliğini kaybetmeden tüketilmesinin önemli olduğu belirtiliyor.

ELMALI’DAN ALANYA SOFRALARINA

Elmalı’da yetiştirilen kavunun Alanya Hali üzerinden farklı pazarlara ulaştırılması, bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğine de katkı sağlıyor. Üretildiği bölgeden hale getirilen kavunlar buradan pazarcı esnafına, ardından da tüketicilerin sofralarına ulaşıyor.

Kilosu 20 TL’den satılan dilimli kavunun önümüzdeki günlerde de Alanya Hali ve semt pazarlarında tüketicilerle buluşmaya devam etmesi bekleniyor.