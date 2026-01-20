TRENDYOL Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin uzun yıllar sonra şampiyon olma motivasyonu olduğunu söyledi. Pereira, "En önemli neden, 3-1'i yakalayamadık. İlk yarıda 3-1, 4-1 olabilirdi. Bunu başaramadık. İkinci yarıda rakip değişiklikler yaptı, baskıyı değiştirdi ve biz yeterince hızlı adapte olamadık, golü yedik. Golü bulunca özgüven kazandılar. Süper Kupa'yı kazandılar, uzun yıllar sonra şampiyon olma motivasyonları da var. Biz de pozisyon ürettik ama başaramadık. 3-1'i bulsaydık şu an daha mutlu bir adam olurdum." ifadelerini kullandı.
Alanyaspor TD Pereira: 'İlk yarıda 3-1 olabilirdi'
Oba Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye karşı iki kez öne geçmesine rağmen müsabakayı 3-2 kaybeden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, "3-1'i yakalayamadık. İlk yarıda 3-1, 4-1 olabilirdi. Bunu başaramadık." dedi
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
Yasak aşk iddiası kanlı bitti: Antalya’da aile faciası
Tapu'da şok iddia: Müdür yardımcısı tutuklandı
Mahsur kaldılar! Fenerbahçe'ye Alanya'da darbe üstüne darbe
Gazipaşa’da sefer krizi: Uçaklar kalkamıyor
Alanya'da otopark isyanı! Yeni sisteme tepkiler çığ gibi
Alanya'da korkunç kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü kıl payı kurtuldu