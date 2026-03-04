ZİRAAT Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada konuk ekibin 29’uncu dakikada bulduğu golün VAR tarafından ofsayt şüphesiyle incelenmesi, programda geniş yer buldu. İncelemenin uzun sürmesi eleştiri konusu oldu.

“4 DAKİKA 22 SANİYE OYUN DURDU”

Programda konuşan Ersin Düzen, pozisyonun zamanlamasını saniye saniye paylaştı. Golün 28.12’de atıldığını, santra vuruşunun ise 32.34’te yapıldığını belirten Düzen, toplamda 4 dakika 22 saniyelik bir duraksama yaşandığını ifade etti.

RİZE'DE DE AYNI PROBLEM VAR

Düzen, özellikle Alanya ve Rize’de benzer durumların sıkça yaşandığını dile getirerek, “Alanya ve Rize’de sürekli bu problem oluyor. Artık çözüm gerekiyor. Alanya önümüzdeki sezon Avrupa’ya gitse bu statta maç oynatabilecek misiniz?” sözleriyle yayıncı kuruluş ve yetkililere çağrıda bulundu.

KAMERA AÇILARI TARTIŞMA YARATTI

Programda dile getirilen iddialara göre, Oba Stadyumu’ndaki kamera konumları ve açıları, ofsayt çizgisinin net şekilde belirlenmesini zorlaştırıyor. Benzer sıkıntının Çaykur Rizespor’un maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadyumu’nda da yaşandığı belirtildi. Yorumcular, teknolojinin doğru ve hızlı işlemesi için stadyum altyapılarının yayın standartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini savundu. Uzun süren VAR incelemelerinin hem oyunun temposunu düşürdüğü hem de tribün ve ekran başındaki izleyicinin sabrını zorladığı vurgulandı. Oba Stadyumu’ndaki teknik altyapının geliştirilip geliştirilmeyeceği ve yetkililerin konuya nasıl bir adım atacağı ise merak konusu oldu. Cemali AYDINOĞLU