Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası yerini büyük bir kura bekleyişine bıraktı. A ve C gruplarında oynanan kritik son hafta karşılaşmalarının ardından turnuvanın düğümü çözüldü ve çeyrek finale çıkmayı başaran 7 takım kesinlik kazandı. Şehrimizin temsilcisi Alanyaspor, gruptaki kıyasıya puan mücadelesinin ardından "en iyi üçüncü" kontenjanından altın değerindeki bileti alarak adını devler arasına yazdırdı.

DEVLER LİGİ GİBİ ÇEYREK FİNAL

Grup aşamasında yaşanan zorlu mücadelelerin ardından tablo tamamen netleşti. Trabzonspor, Fenerbahçe, Samsunspor ve Konyaspor gibi Süper Lig'in güçlü ekipleriyle birlikte tur atlayan Alanyaspor, kupa hedefine bir adım daha yaklaştı. Temsilcimizin Türkiye Kupası'ndaki bu kararlı yürüyüşü spor otoritelerinin dikkatini çekerken, Alanya sokaklarında da büyük bir yankı uyandırdı.

KUPADA DEV DERBİ İHTİMALİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Çeyrek final kura çekimi için nefesler tutulurken, kupanın ilerleyen aşamalarında dev derbilerin yaşanma ihtimali futbol kamuoyunda tansiyonu zirveye taşıdı. Şampiyonluk hedefleyen ezeli rakiplerin birbirleriyle eşleşme riski heyecanı katlarken, Alanyaspor’un çeyrek finalde hangi iddialı ekiple kozlarını paylaşacağı kentte bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kura çekiminden çıkacak sonuç şimdiden merakla bekleniyor.

ALANYA EKONOMİSİNE VE TURİZMİNE CAN SUYU

Alanyaspor'un bu üst düzey futbol arenasında yoluna emin adımlarla devam etmesi, sadece yeşil sahada değil, şehir hayatında da etkisini gösterecek. Çeyrek final heyecanının Alanya'ya taşınması ve olası büyük takım eşleşmeleri, kente ciddi bir rakip taraftar akını getirme potansiyeli taşıyor. Bu durumun, turizm sezonu öncesinde ulaşım, konaklama ve yerel esnaf açısından ilçemize önemli bir ekonomik hareketlilik sağlaması öngörülüyor. Şimdi tüm gözler, kupanın kaderini belirleyecek o kritik kura çekimine çevrilmiş durumda.