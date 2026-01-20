Alanya’da restorancılığın duayen isimlerinden olan, Alanya'da 'Hamido' lakabıyla tanınan Gaziantepli Hamit Atmaca, 82 yaşında KOAH hastalığı sonucu vefat etti. Alanya'nın sevilen isminin vefatı, başta Alanya'da yaşayan Gaziantepliler olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Atmaca'nın uzun süredir KOAH hastalığı ile mücadele ettiği, evinde yaşadığı ani bir nefes darlığı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Alanya'da uzun yıllar Dimçayı Mangal ve Damlataş Restoran işletmeciliği yapan Hamit Atmaca, Orhan, Erkan ve Mustafa Atmaca'nın babalarıydı. Atmaca, yine Alanya'nın tanınmış ve sevilen restorancılarından olan Şevket, Mustafa ve Recep Atmaca'nın da abileriydi.

Hamit Atmaca'nın cenaze programının yurt içi ve yurt dışından katılımlar nedeniyle henüz belli olmadığı bildirildi. Dim Medya, Alanya restoran sektörüne adını altın harflerle yazdıran Hamit Atmaca'ya Allah'tan rahmet, Atmaca Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

KOAH NEDİR?

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının kısaltması olan KOAH, hava kesecikleri olan bronşların daralması sonucu akciğerde elastikiyet kaybı, nefes darlığı, öksürük ve hava akımının kısıtlanması ile karakterize kronik inflamatuar bir akciğer hastalığıdır.