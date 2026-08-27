ALMANCA rap müziğinin Avrupa’daki önemli temsilcilerinden Azet, Alanya’nın yaz eğlencesine damga vuran isimlerden biri oldu. KMN Gang üyesi olan ve dijital müzik platformlarında milyonlarca dinlenmeye ulaşan ünlü rapçi, Club Summer Garden’da sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

HAYRANLARI CLUB SUMMER GARDEN’I DOLDURDU

Azet’in Alanya konserine özellikle genç müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan sanatçı, yüksek enerjisi ve canlı performansıyla daha ilk dakikalardan itibaren büyük alkış aldı. Club Summer Garden’ı dolduran hayranları, ünlü rapçinin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Azet’in Alanya’da sahne alması, ilçede tatil yapan yabancı turistlerden de ilgi gördü. Konser boyunca yaşanan coşku gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

SEVİLEN ŞARKILARINI ALANYA’DA SESLENDİRDİ

Kariyerinde önemli dinlenme rakamlarına ulaşan “Bella”, “Patrona” ve “Skam Koh” gibi parçalarıyla tanınan Azet, Alanya’daki performansında sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Sanatçının sahnedeki enerjisine seyirciler de eşlik ederken, zaman zaman müzikseverlerin hep bir ağızdan söylediği şarkılar Club Summer Garden’da renkli görüntüler oluşturdu. Azet, performansı boyunca dinleyicileriyle kurduğu iletişimle de büyük beğeni topladı.

ALANYA GECESİ SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Konseri takip eden müzikseverler geceden çok sayıda görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Azet’in sahne performansından kesitler ve kalabalığın şarkılara eşlik ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.

Yaz sezonu boyunca farklı ülkelerden gelen turistlerin yoğun olarak bulunduğu Alanya’da gerçekleştirilen konser, müzik ve eğlence turizmi açısından da dikkat çeken organizasyonlardan biri oldu.

SUMMER GARDEN’DA YILDIZLAR GEÇİDİ SÜRÜYOR

Yaz sezonunda uluslararası müzik dünyasının tanınmış isimlerini Alanya’da ağırlayan Club Summer Garden, Azet konseriyle dikkat çeken organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Açık hava konsepti ve büyük sahne organizasyonlarıyla tanınan mekân, sezon boyunca düzenlenen etkinliklerle Alanya gece hayatının önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Almanca rap müziğinin sevilen ismi Azet’in performansı da sezonun öne çıkan geceleri arasındaki yerini aldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen konserin ardından müzikseverler mekândan unutulmaz anılarla ayrılırken, Azet de Alanya’daki hayranlarıyla buluşmanın ardından gecesini tamamladı. (Mehmet TUNÇ)