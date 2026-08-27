ALANYA Belediyesi tarafından yaz akşamlarına nostaljik bir atmosfer kazandırmak amacıyla düzenlenen Yeşilçam Açık Hava Sineması etkinlikleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ilk gösterimin vatandaşlardan yoğun ilgi görmesinin ardından etkinliğin ikinci haftasında Türk sinemasının hafızalara kazınan yapımlarından “Selvi Boylum Al Yazmalım” beyazperdeye taşınacak.

TÜRK SİNEMASININ UNUTULMAZ FİLMİ ALANYALILARLA BULUŞACAK

Yeşilçam’ın iki efsane ismi Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın başrollerini paylaştığı “Selvi Boylum Al Yazmalım”, yıllar geçmesine rağmen Türk sinemasının en çok hatırlanan ve izlenen filmleri arasındaki yerini koruyor. Aşk, bağlılık, emek ve aile kavramlarını etkileyici bir hikâyeyle ele alan yapım, bu kez açık havada Alanyalı sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Vatandaşlar, Yeşilçam’ın klasikleşmiş yapımını yaz akşamında açık hava sinemasının nostaljik atmosferinde yeniden izleme fırsatı yakalayacak.

GÖSTERİM CUMA SAAT 21.00’DE

“Selvi Boylum Al Yazmalım”, 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.00’de, Karayolları karşısında bulunan Başkanlar Parkı’nda gösterilecek. Her yaştan vatandaşın katılımına açık olan etkinlik için herhangi bir ücret alınmayacak.

Alanya Belediyesi, Türk sinemasının önemli eserlerini farklı kuşaklarla buluşturan etkinlikle özellikle gençlerin Yeşilçam filmlerini tanımasına, geçmiş kuşakların ise hafızalarında yer edinen yapımları yeniden izleyerek nostalji yaşamasına imkân sağlamayı amaçlıyor.

AÇIK HAVADA YEŞİLÇAM KEYFİ

İlk gösterimde oluşan yoğun ilginin ardından ikinci etkinlikte de Başkanlar Parkı’nın sinemaseverlerin buluşma noktası olması bekleniyor. Geleneksel açık hava sineması kültürünü yeniden yaşatmayı hedefleyen organizasyon, vatandaşlara hem ücretsiz bir sosyal etkinlik hem de aileleri ve sevdikleriyle keyifli bir yaz akşamı geçirme fırsatı sunuyor.

Alanya Belediyesi, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından “Selvi Boylum Al Yazmalım”ı nostaljik açık hava sineması atmosferinde izlemek isteyen tüm vatandaşları bu akşam Başkanlar Parkı’nda gerçekleştirilecek gösterime davet etti.