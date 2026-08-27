Sessiz ilerleyen beyin anevrizmaları, yırtıldığında hayati risk oluşturabiliyor. Beyin anevrizmaları her zaman belirti vermeyebiliyor. Bazı vakalarda herhangi bir şikâyete yol açmadan ilerleyen anevrizmalar, farklı nedenlerle yapılan beyin görüntülemeleri sırasında tesadüfen ortaya çıkabiliyor. Ancak büyüyen veya yırtılan anevrizmalar, ciddi sağlık sorunlarına ve hayati risklere neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle aniden başlayan ve kısa sürede şiddetlenen baş ağrılarının dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Çünkü bu tür ağrılar, beyin anevrizmasına bağlı kanamanın en önemli işaretlerinden biri olabiliyor. Ağrının kendiliğinden geçmesini beklemek ya da yalnızca ağrı kesici kullanmak, kritik bir zaman kaybına neden olabiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ercan Kaya, beyin anevrizmasının oluşumu, kanama belirtileri, tedavi kararının nasıl verildiği ve uygulanan yöntemlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

HER BEYİN ANEVRİZMASI KANAMA İLE SONUÇLANMAZ

Beyin anevrizması, beyni besleyen damarların duvarındaki zayıf bir bölümün zaman içinde balonlaşması olarak tanımlanıyor. Ancak her anevrizmanın mutlaka yırtılıp kanayacağı düşünülmemeli. Bazı anevrizmalar yıllarca hiçbir belirti göstermeden kalabilir ve başka bir sağlık problemi nedeniyle yapılan MR veya tomografi sırasında fark edilebilir. Buna karşın bazı anevrizmalar zaman içerisinde büyüyebilir ve kanama riski oluşturabilir. Anevrizma görülme ihtimalinin erişkinlerde, kadınlarda, sigara kullananlarda ve yüksek tansiyon problemi bulunan kişilerde daha fazla olabildiğine dikkat çekiliyor. Ayrıca anne, baba veya kardeş gibi yakın aile bireylerinde beyin anevrizması ya da buna bağlı kanama öyküsü bulunması da riski artırabiliyor. Bununla birlikte herhangi bir risk faktörünün bulunması kişide kesin olarak anevrizma olduğu anlamına gelmediği gibi, hiçbir risk faktörü olmayan kişilerde de anevrizma gelişebiliyor. Beyin anevrizması tespit edilen her hastaya mutlaka işlem uygulanmıyor. Çünkü kanamamış bir anevrizmanın tedavi edilmesinin de belirli riskleri bulunuyor. Tedavi kararında temel noktanın, anevrizmanın ilerleyen dönemde oluşturacağı kanama riski ile uygulanacak işlemin risklerinin karşılaştırılması olduğu belirtiliyor.

Değerlendirme yapılırken yalnızca anevrizmanın büyüklüğü dikkate alınmıyor. Anevrizmanın bulunduğu bölge, şekli, zaman içinde büyüyüp büyümediği, hastanın yaşı, genel sağlık durumu, sigara ve tansiyon öyküsü ile ailede kanama geçmişi birlikte değerlendiriliyor. Kanama ihtimali düşük görülen bazı anevrizmalar ise düzenli MR veya damar görüntüleme yöntemleriyle takip edilebiliyor. Bu süreçte tansiyon kontrolü ve sigaranın bırakılması da büyük önem taşıyor. Beyin anevrizması yırtıldığında kan, çoğunlukla beynin çevresindeki sıvı dolu alana yayılıyor. Bu durum "subaraknoid kanama" olarak adlandırılıyor ve ciddi hayati risk taşıyor. En dikkat edilmesi gereken belirtinin, aniden başlayan ve birkaç dakika içinde en yüksek seviyeye ulaşan baş ağrısı olduğu belirtiliyor. Hastalar bu ağrıyı çoğu zaman hayatlarında yaşadıkları en şiddetli ağrı olarak tarif edebiliyor. Baş ağrısına ek olarak bulantı, kusma, ense sertliği, ışığa hassasiyet, bilinç bulanıklığı, bayılma, nöbet, konuşma bozukluğu veya kol ve bacaklarda güç kaybı görülebiliyor. Kanama sonrası risk sadece ilk olayla sınırlı kalmıyor. Anevrizmanın yeniden kanaması, beyinde sıvı birikmesi veya damarların daralması gibi ciddi komplikasyonlar da ortaya çıkabiliyor.

Kaynak: CNN Türk