GÖNÜL Elçileri Projesi kapsamında Alanya’da düzenlenen Koruyucu Aile Bilgilendirme Programı’nda, koruyucu aile olmanın toplumsal dayanışmadaki önemi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen “Gönül Elçileri Projesi” kapsamında Alanya’da anlamlı bir program gerçekleştirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin’in eşi Ebru Şahin’in teşrifleri ve öncülüğünde düzenlenen Koruyucu Aile Bilgilendirme Programı, geniş katılımla yapıldı. Programa; Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve eşi Şeyma Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda koruyucu aile katıldı.

Programda konuşan Ebru Şahin, koruyucu aile olmanın yalnızca bir çocuğa yuva açmakla sınırlı olmadığını belirterek, bunun toplumu iyileştiren gönüllü bir iyilik hareketi olduğuna dikkat çekti. Koruyucu aileliğin aile yapısı ve toplumsal dayanışma üzerindeki olumlu etkilerini anlatan Şahin, katılımcıların sorularını da yanıtlayarak sürecin önemini vurguladı. Kaymakam Şakir Öner Öztürk ise Alanya halkının yardımseverliğine değinerek, “Alanya’da koruyucu aile sayımızı katlayarak artırmayı hedefliyoruz. Tek bir çocuğumuzun bile hayatına dokunmak, onun yüzünü güldürmek bizim için dünyaya bedeldir” ifadelerini kullandı. Programda söz alan koruyucu aileler, yaşadıkları tecrübeleri paylaşarak katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Yetkililer, bu anlamlı iyilik hareketine destek veren tüm gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi