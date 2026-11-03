Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Üniversitesi, Selçuklu medeniyetinin Akdeniz’deki en önemli askerî mimari miraslarından biri olan Kızılkule’nin inşasının 800. yıl dönümü dolayısıyla önemli bir bilimsel çalışmaya imza atıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Alanya Kaymakamlığının öncülüğünde, ALKÜ Selçuklu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Alanya Üniversitesi iş birliğinde “Selçuklu Mirası Çalıştayları I: Kızılkule’nin 800. Yılı” başlıklı bilimsel etkinlik düzenlenecek. 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek çalıştayda Kızılkule’nin tarihsel serüveni disiplinler arası bir perspektifle değerlendirilecek. Çalıştayda ayrıca Alanya’nın tarihî mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik sürdürülebilir stratejilerin geliştirilmesi de ele alınacak. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer’in Onur Kurulu olduğu bilimsel etkinlikte akademisyenler ve alanında uzman isimler yer alacak. 5 Kasım saat 10.00’da başlayacak etkinlik, 6 Kasım’da Kızılkule ve Syedra Antik Kenti gezisiyle sona erecek.

REKTÖRLERDEN BİLİM CAMİASINA DAVET

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, “Selçuklu Mirası Çalıştayları I: Kızılkule’nin 800. Yılı” başlıklı çalıştaya tüm bilim insanlarını ve alanında uzman isimleri davet etti. Rektör Türkdoğan ve Rektör Sağer, çalıştayın bilim camiasına hayırlı olmasını dileyerek Türkiye’nin tarih, kültür, ekonomi ve bilim hayatına katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN