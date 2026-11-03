Alanya'nın eğlence hayatının sevilen isimlerinden Güvenç, sahne aldığı Pasha Restoran'da unutulmaz bir doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Başarılı sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine keyifli anlar yaşatan sanatçı, bu kez kendisi için düzenlenen özel kutlamanın başrolünde yer aldı.

Her zamanki gibi müzikseverlerle buluşmak üzere sahneye çıkan Güvenç, gecenin ilerleyen saatlerinde kendisi için hazırlanan sürpriz organizasyonla yeni yaşını kutladı.

SAHNEDE BEKLENMEDİK DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Pasha Restoran'da düzenlenen kutlamada, Güvenç'in sahne performansı sırasında doğum günü pastası getirildi. Sürpriz karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen sanatçı, kendisi için hazırlanan bu özel organizasyonla duygusal anlar yaşadı.

Mekânda bulunan konukların da kutlamaya eşlik etmesiyle doğum günü coşkusu tüm salona yayıldı. Alkışlar ve iyi dilekler eşliğinde yeni yaşını karşılayan Güvenç, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MÜZİK VE EĞLENCE BİR ARADAYDI

Alanya'nın eğlence hayatında sahne performanslarıyla tanınan Güvenç, doğum günü kutlamasının gerçekleştirildiği gecede de konuklarına müzik dolu anlar yaşattı.

Sevilen şarkılarıyla geceye renk katan sanatçının performansı, sürpriz doğum günü organizasyonuyla daha da özel bir atmosfere dönüştü.

Kutlamaya eşlik eden konuklar, müzik ve eğlencenin bir araya geldiği gecede keyifli anlar yaşarken, doğum günü sürprizi de gecenin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

GÜVENÇ'TEN DOSTLARINA TEŞEKKÜR

Kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Güvenç, bu anlamlı organizasyonda emeği geçenlere ve özel gününde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

Sahne aldığı mekânda böylesine güzel bir sürprizle karşılaşmanın sevincini yaşayan sanatçı, yeni yaşına sevenlerinin iyi dilekleriyle adım attı.

PASHA RESTORAN'DA RENKLİ KUTLAMA

Alanya'nın eğlence mekânlarından Pasha Restoran'da gerçekleştirilen doğum günü organizasyonu, renkli ve samimi görüntülere sahne oldu.

Güvenç'in doğum günü pastasını karşılaması ve konukların kutlamaya eşlik etmesiyle ortaya çıkan neşeli atmosfer, geceye ayrı bir anlam kattı.

Müzik, dostluk ve sürprizlerin buluştuğu kutlama, sanatçı Güvenç için unutulmaz bir doğum günü anısı olarak hafızalarda yer etti. (Mehmet TUNÇ)