2026 yılının son aylarına yaklaşılırken emeklilik planı yapan çalışanların gündeminde önemli bir soru bulunuyor: Emeklilik dilekçesini Aralık 2026'da mı, yoksa Ocak 2027'de mi vermek daha avantajlı?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki değerlendirmesinde emeklilik kararının yalnızca bağlanacak emekli maaşına göre verilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Erdursun, kıdem tazminatı tavanındaki değişim, asgari ücret artışı ve çalışanın son brüt maaşının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

EMEKLİLİKTE BİR AYLIK FARK BÜYÜK KAZANÇ SAĞLAYABİLİR

Özellikle uzun yıllardır aynı iş yerinde çalışan ve brüt maaşı kıdem tazminatı tavanının üzerinde bulunan kişiler için emeklilik tarihinin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Erdursun'a göre, 2027 yılının ocak ayında kıdem tazminatı tavanında yaşanabilecek artış, bazı çalışanların alacağı toplam tazminatta önemli farklar oluşturabilir.

Ancak bu avantajın her çalışan için geçerli olmadığına dikkat çekiliyor. Kıdem süresi, brüt ücret, işten ayrılma tarihi ve yeni yıldaki maaş artışı, hesaplamanın sonucunu doğrudan etkiliyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 79 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

Paylaşılan hesaplamalarda, 2026 yılının ikinci yarısı için kıdem tazminatı tavanı 73 bin 729 lira 87 kuruş olarak esas alındı.

Erdursun, 2027 yılının ilk yarısında memur maaş katsayısına bağlı olarak tavanın yaklaşık yüzde 7 oranında artabileceğini öngördü.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı tavanının yaklaşık 79 bin liraya ulaşabileceği ifade edildi.

Böylece her bir tam çalışma yılı için ödenebilecek azami brüt kıdem tazminatında yaklaşık 5 bin 270 liralık artış yaşanabilecek.

Ancak 2027 yılına ilişkin bu rakamlar henüz kesinleşmedi. Yeni tavan, memur maaş katsayılarına ilişkin resmi düzenlemelerin ardından belli olacak.

20 YIL ÇALIŞAN 105 BİN LİRA DAHA FAZLA ALABİLİR

Kıdem tazminatı tavanındaki olası yüzde 7'lik artış, özellikle uzun hizmet süresi bulunan çalışanların alacağı toplam tutarı önemli ölçüde değiştirebilir.

Erdursun'un hesaplamasına göre, brüt maaşı yasal tavanın üzerinde bulunan ve 20 yıllık kıdeme sahip bir çalışanın tazminatında yaklaşık 105 bin liralık fark oluşabilir.

30 yıllık kıdeme sahip bir çalışan için ise bu farkın yaklaşık 158 bin liraya ulaşabileceği belirtiliyor.

Bu hesaplamalar, kıdem tazminatı tavanının öngörülen oranda artması ve çalışanın tavan üzerinden tazminat almaya hak kazanması varsayımına dayanıyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ZAM GELİRSE NE OLACAK?

2027 yılı için değerlendirilen bir diğer senaryo ise asgari ücrette yaşanabilecek artış.

Erdursun, asgari ücretin yüzde 25 oranında artırılması ihtimali üzerinden yaptığı hesaplamada, maaşı bu artışa paralel yükselen çalışanların kıdem tazminatlarının da değişebileceğini belirtti.

Örneğin, kıdem tazminatına esas brüt ücreti 40 bin lira olan bir çalışanın maaşının yüzde 25 artışla 50 bin liraya yükseldiği varsayılıyor.

Bu kişinin 20 yıllık kıdemi bulunması halinde ortaya çıkan tablo şöyle:

Hesaplama Brüt kıdem tazminatı 2026'da 40 bin TL ücretle 800.000 TL 2027'de 50 bin TL ücretle 1.000.000 TL Olası fark 200.000 TL

Bu örnekte çalışanın brüt ücretinin yasal tazminat tavanının altında kaldığı varsayılıyor.

Dolayısıyla maaş artışının tamamı kıdem tazminatı hesabına yansıyabiliyor.

MAAŞI YÜKSEK OLANLAR İÇİN TAVAN SINIRI ÖNEMLİ

Brüt maaşı kıdem tazminatı tavanının üzerinde bulunan çalışanlarda ise hesaplama farklı yapılıyor.

Örneğin, brüt maaşı 90 bin lira olan bir çalışanın ücretinin yüzde 25 artışla 112 bin 500 liraya yükselmesi, kıdem tazminatının da aynı oranda artacağı anlamına gelmiyor.

Çünkü kıdem tazminatı hesaplanırken yürürlükteki yasal tavan dikkate alınıyor.

Bu nedenle yüksek ücretli çalışanlar açısından 2027 yılında belirlenecek yeni kıdem tazminatı tavanı daha belirleyici olacak.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİN TARİHİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Erdursun, kıdem tazminatı hesabında iş sözleşmesinin fiilen sona erdiği tarihin de önemli olduğunu hatırlattı.

Kıdem tazminatı, çalışanın işten ayrıldığı tarihteki son giydirilmiş brüt ücreti ve o tarihte geçerli olan yasal tavan dikkate alınarak hesaplanıyor.

Bu nedenle yalnızca emeklilik dilekçesinin hangi ayda verildiğine bakılması doğru bir değerlendirme için yeterli olmuyor.

2026'DA MI, 2027'DE Mİ EMEKLİ OLMAK AVANTAJLI?

Uzman değerlendirmesine göre, bu sorunun tüm çalışanlar için geçerli tek bir yanıtı bulunmuyor.

2027 yılında kıdem tazminatı tavanının yükselmesi ve çalışanların brüt ücretlerinde artış yaşanması halinde, yeni yılda işten ayrılmak bazı kişiler için daha yüksek tazminat anlamına gelebilir.

Ancak bekleme süresinde elde edilecek maaş, emekli aylığının başlangıç tarihi ve aylık bağlama hesabındaki olası farklılıklar da değerlendirilmek zorunda.

Bu nedenle emeklilik planlayan çalışanların, karar vermeden önce hem emekli aylığı hem de kıdem tazminatı yönünden kişisel hesaplama yaptırmaları önem taşıyor.

2027 yılına ilişkin zam oranları ve kıdem tazminatı tavanı henüz kesinleşmediğinden, açıklanan tutarlar mevcut varsayımlara dayalı tahmini hesaplamalar olarak değerlendiriliyor.