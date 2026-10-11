Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Barış Caddesi üzerindeki bir binada yaşayan Timuçin Çilkin, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kız kardeşi Ayçin Çilkin'i evlerinin birinci katındaki balkondan aşağı attı. Ardından tabancayla kendisini vuran Çilkin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KARDEŞLER ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde bulunan Timuçin Çilkin ile kız kardeşi Ayçin Çilkin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Çilkin, kız kardeşini birinci kattaki balkondan aşağı attı. Çilkin, daha sonra evde bulunan tabancayla kendisine ateş etti.

SAĞLIK EKİPLERİ BALKONDAN EVE GİRDİ

Silah sesi ve yaşanan olay üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balkondan düşerek yaralanan Ayçin Çilkin'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evde ağır yaralı halde bulunan Timuçin Çilkin'e ulaşmak için ise itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiyenin merdivenli araç sepeti yardımıyla balkondan içeri giren sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Timuçin Çilkin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kız kardeşi Ayçin Çilkin'in hastanedeki tedavisi sürerken, yaralanmasının ağırlığına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

JANDARMA OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri binada ve çevresinde inceleme başlattı. Kardeşler arasında çıkan tartışmanın nedeni ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma yürütülüyor.