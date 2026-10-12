Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın dört mevsim ziyaret edilebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla hazırlanan yeni imar planları yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Uludağ Alan Komisyonu tarafından onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı planlar, askı sürecinin tamamlanmasıyla resmileşti.

Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, bölgenin doğal dokusuna uygun ve güvenli bir altyapı oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan mevcut yapılar gerekli tespitlerin ardından yıkılacak. Ayrıca kontrolsüz yapılaşmanın ve düzensiz otopark kullanımının önüne geçilerek ziyaretçi konforu artırılacak.

MİLLİ PARK ALANINA MÜDAHALE EDİLMEYECEK

Zoroğlu, yapılacak tüm müdahalelerin yalnızca Uludağ Alan Başkanlığının yetki sınırları içinde kalacağını vurguladı. Milli park sahasına yönelik herhangi bir planlama veya yapılaşmanın söz konusu olmadığını aktaran Zoroğlu, kamu yararı ve doğanın korunması prensiplerine sadık kalacaklarını bildirdi.

YENİ PLAN ZİYARETÇİLERE NELER SUNUYOR?

Yürürlüğe giren düzenlemeler, kış aylarında sıkça yaşanan trafik ve kar küreme krizlerini çözmek üzere özel konumlandırılmış yeni otopark alanları içeriyor. Ziyaretçilerin kara yolu trafiğinden etkilenmeden doğada güvenle vakit geçirebilmesi için yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda yaya yolu aksı inşa edilecek.

Turizmin 12 aya yayılması ve bölgenin yüksek irtifa spor kamplarına ev sahipliği yapabilmesi amacıyla 190 bin metrekarelik açık spor alanı oluşturuldu. Gelecek süreçte yürürlüğe konulacak yönergelerle çevre temizliği, pist güvenliği ve nitelikli turizm standartlarının kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.