Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, gelecekte futbol dünyasına damga vurması beklenen genç yeteneklerden oluşan özel bir seçki hazırladı. Bir spor markasıyla yürütülen proje kapsamında belirlenen 10 futbolcu arasında A Milli Takım'ın genç oyuncularından Can Uzun da yer aldı.

Messi'nin listesinde Türkiye'yi temsil eden tek isim olan Can Uzun'un seçilmesi, genç futbolcunun uluslararası arenada gördüğü ilgiyi bir kez daha gündeme taşıdı.

MESSİ'NİN TERCİHİ CAN UZUN OLDU

Türk futbolunun Avrupa'daki önemli temsilcilerinden Arda Güler ve Kenan Yıldız, Messi'nin hazırladığı listede yer almadı.

Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler ile Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın bulunmadığı seçkide, Eintracht Frankfurt'un genç yıldızı Can Uzun'un tercih edilmesi dikkat çekti.

Almanya Bundesliga'da mücadele eden Frankfurt ekibinde forma giyen milli futbolcu, dünyanın farklı ülkelerinden seçilen yeteneklerle aynı listede gösterildi.

MESSİ'NİN LİSTESİNDEKİ 10 GENÇ FUTBOLCU

Lionel Messi'nin spor markasıyla gerçekleştirdiği proje kapsamında belirlenen listede hem erkek hem de kadın futbolundan gelecek vadeden isimler bulunuyor.

Listede yer alan futbolcular şöyle:

Can Uzun – Türkiye / Eintracht Frankfurt

Tomas Aranda – Arjantin / Boca Juniors

Gilberto Mora – Meksika / Tijuana

Max Dowman – İngiltere / Arsenal

Zavier Gozo – ABD / Crystal Palace

Jesus Rodriguez – İspanya / Como 1907

Kees Smit – Hollanda / AZ Alkmaar

Chloe Sarwie – İngiltere / Chelsea Kadın Takımı

Giovanna Waksman – Brezilya / OL Lyon Kadın Takımı

Lotta Wrede – Almanya / Hamburg Kadın Takımı Beşiktaş - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İçeriği Görüntüle

TÜRKİYE'DEN SEÇİLEN TEK İSİM OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın genç oyuncularından Can Uzun, Almanya'da sürdürdüğü kariyeriyle Avrupa futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.

Eintracht Frankfurt formasıyla gelişimini sürdüren genç futbolcunun Messi'nin seçkisinde yer alması, kariyeri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Özellikle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın liste dışında kalması, Can Uzun'un seçilmesini daha da öne çıkardı.

GENÇ YILDIZIN ULUSLARARASI TANINIRLIĞI ARTIYOR

Messi'nin belirlediği 10 kişilik listede yer almak, Can Uzun'un uluslararası futbol kamuoyunda dikkat çeken genç yeteneklerden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Dünyanın farklı liglerinden seçilen futbolcular arasında Türkiye'yi temsil eden tek oyuncu olan Can Uzun'un önümüzdeki yıllarda göstereceği performans merakla bekleniyor.

Genç milli futbolcunun bu seçkide yer alması, Türk futbolunun yeni nesil oyuncularının dünya çapında gördüğü ilginin önemli örneklerinden biri oldu.