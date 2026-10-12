Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliği ve doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla devlet destekli tarım sigortalarının kapsamını genişletiyor. 2027 yılında uygulanmaya başlanacak yeni düzenlemelerle çiftçilerin don, kuraklık ve diğer risklere karşı daha kapsamlı şekilde korunması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan düzenlemeler, bitkisel üretimden hayvancılığa kadar birçok sektörü kapsıyor.

DON SİGORTASINDA ÜRÜN SAYISI 9'DAN 25'E ÇIKIYOR

Özellikle ilkbahar aylarında meydana gelen zirai don olayları, üreticilerin aylarca verdiği emeğin kısa sürede zarar görmesine neden olabiliyor.

Bu risklere karşı yeni bir adım atan Bakanlık, don teminatı kapsamındaki ürün sayısını 2027 yılından itibaren 9'dan 25'e yükseltecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte 16 ürün daha don riskine karşı sigorta güvencesine alınacak.

Kapsama dahil edilecek ürünler arasında ceviz, badem, Trabzon hurması, dut, nar, incir, kivi, hünnap ve yenidünya gibi tarımsal ürünler bulunuyor.

MUZ VE DİĞER ÜRÜNLER İÇİN YENİ GÜVENCE

Yeni sigorta düzenlemesi, özellikle meyve üretiminin yoğun olduğu bölgelerde faaliyet gösteren çiftçiler açısından önem taşıyor.

Alanya ve Antalya'da yaygın olarak yetiştirilen muz, nar ve diğer meyve türleri bakımından da düzenlemenin üreticilere yeni güvence imkânları sunması bekleniyor.

Don olaylarının üretimde oluşturabileceği ekonomik kayıpların azaltılması, çiftçilerin gelirlerinin korunması açısından büyük önem taşıyor.

DON OLAYLARINA KARŞI KORUMA GENİŞLETİLİYOR

Yeni dönemde yalnızca sigortalanabilecek ürün sayısı artırılmayacak. Sigorta teminatının başlangıcından önce meydana gelen don olaylarına yönelik koruma da genişletilecek.

Bunun yanı sıra temel sigorta paketinde yer alan ürün sayısı da 25'e yükseltilecek.

Düzenlemeyle üreticilerin iklim koşullarından kaynaklanan zararlarına karşı daha kapsamlı bir güvence sisteminin oluşturulması amaçlanıyor.

KURAKLIK SİGORTASINDA YENİ MODEL

Kuraklık nedeniyle oluşan verim kayıplarının belirlenmesinde de önemli bir değişikliğe gidilecek.

Mevcut uygulamada köy genelindeki ortalama verim esas alınırken, yeni modelde doğrudan çiftçinin kendi tarlasındaki verim kaybının dikkate alınması hedefleniyor.

Böylece üreticilerin yaşadığı gerçek kayıpların daha doğru değerlendirilmesi ve sigorta sisteminin daha etkin işlemesi amaçlanıyor.

BUZAĞILAR İLK GÜNDEN SİGORTALANABİLECEK

Tarım sigortalarındaki yenilikler hayvancılık sektörünü de kapsıyor.

Büyükbaş hayvan yetiştiricileri, talep etmeleri halinde buzağılarını doğdukları ilk günden itibaren sigortalatabilecek.

Bu uygulamayla özellikle yeni doğan hayvanların karşılaşabileceği risklere karşı yetiştiricilere ek güvence sağlanacak.

ARICILIKTA KOVAN BEDELİ ARTIRILIYOR

Arıcılık sektörüne yönelik sigorta desteğinde de artışa gidiliyor.

Yeni düzenleme kapsamında sigorta sisteminde esas alınan kovan bedeli 5 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya yükseltilecek.

Bu artışla arıcılık faaliyetlerinde meydana gelebilecek zararlar karşısında üreticilerin daha yüksek tutarda güvenceye sahip olması hedefleniyor.

SERACILARA YÜZDE 5 PRİM İNDİRİMİ

Seracılık faaliyetlerini sürdüren üreticiler için de yeni teşvikler uygulanacak.

Modernizasyon çalışması yapılan seralarda tarım sigortası primlerine yüzde 5 indirim sağlanacak.

Böylece üreticilerin seralarını yenilemeleri ve daha modern üretim sistemlerine geçmeleri teşvik edilecek.

Öte yandan şehit yakınları ve gazilere sağlanan sigorta primi indiriminden gazi yakınlarının da yararlanabilmesi mümkün olacak.

BAKAN YUMAKLI: AMAÇ ÜRETİCİYİ DOĞAL AFETLERE KARŞI KORUMAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliği ve doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yeni düzenlemelerle çiftçilerin ekonomik kayıplarının azaltılması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve sigorta sisteminden yararlanan üretici sayısının artırılması hedefleniyor.

2027 yılında uygulanması planlanan değişikliklerin, özellikle don ve kuraklık riskinin yüksek olduğu bölgelerde üreticilere önemli katkılar sağlaması bekleniyor.