Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem atamaları ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetimi konusunda beklenen kararını verdi. HT Spor'un aktardığı bilgilere göre, kurumda Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor, sezon sonuna kadar MHK Başkanlığı görevini üstlenecek. Taylor'ın bu süreçteki yardımcılığını ise eski hakem Alan Snoddy yapacak.

Yeni yapılanmayla birlikte ligler arasındaki atama sorumlulukları da kesin sınırlarla ayrıldı. Süper Lig müsabakalarındaki hakem atamaları doğrudan Anthony Taylor'ın yönetiminde yürütülecek. Trendyol 1. Lig'deki hakem görevlendirmeleri ise Talent & Mentor Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin yapacağı teknik değerlendirmeler sonucunda karara bağlanacak.

ATAMALARDA HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINIYOR?

MHK, ligin yedinci hafta maçları öncesinde atama sisteminin işleyişine dair bir bilgilendirme yayımladı. Kurulun resmi açıklamasına göre, hakemlerin haftalık görevlendirmelerinde son dönemdeki saha içi performansları en belirleyici etken konumunda bulunuyor. Bunun yanı sıra oynanacak müsabakanın zorluk derecesi, takımların durumu ve ilgili teknik kriterler atama sürecinin temel dayanaklarını oluşturuyor.

YENİ SİSTEMİN TÜRK FUTBOLUNA ETKİSİ NASIL OLACAK?

TFF'nin bu kararı, Türk futbolunda uzun süredir devam eden hakem tartışmalarını minimize etmek amacıyla atılan yapısal bir adım niteliği taşıyor. Süper Lig ve 1. Lig atamalarının iki farklı yabancı uzmanın kontrolüne verilmesi, her iki ligin kendi dinamiklerine uygun, daha bağımsız ve liyakat odaklı bir değerlendirme sürecinin hedeflendiğini gösteriyor.