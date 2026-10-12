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İslam Memiş’ten altın ve gümüş için kritik değerlendirme

Malili kanat oyuncusunun geçen sezon sergilediği 11 gol ve 10 asistlik performansı, bu sezonki düşüşüyle belirgin bir istatistiksel tezat barındırıyor. İsmail Kartal'ın resmi onayı vermesi halinde, kış transfer döneminde oyuncu için gelecek tekliflerin masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan genç oyuncu, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Haberde, Kerem Aktürkoğlu'nun performansına yönelik yapılan değerlendirmeler eşliğinde, Nene'nin teknik heyetin planları arasından tamamen çıktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi öncesi kadro planlaması netleşmeye başladı. Milliyet'in aktardığı habere göre, teknik direktör İsmail Kartal'ın sisteminde yer bulamayan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Nene ile yolların ayrılması planlanıyor.

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