Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi öncesi kadro planlaması netleşmeye başladı. Milliyet'in aktardığı habere göre, teknik direktör İsmail Kartal'ın sisteminde yer bulamayan 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Nene ile yolların ayrılması planlanıyor.
Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan genç oyuncu, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Haberde, Kerem Aktürkoğlu'nun performansına yönelik yapılan değerlendirmeler eşliğinde, Nene'nin teknik heyetin planları arasından tamamen çıktığı öne sürüldü.
GEÇEN SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ İLE MEVCUT DURUMU TEZAT OLUŞTURUYOR
Malili kanat oyuncusunun geçen sezon sergilediği 11 gol ve 10 asistlik performansı, bu sezonki düşüşüyle belirgin bir istatistiksel tezat barındırıyor. İsmail Kartal'ın resmi onayı vermesi halinde, kış transfer döneminde oyuncu için gelecek tekliflerin masaya yatırılacağı belirtiliyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, forma şansı bulamayan isimleri elden çıkararak ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.