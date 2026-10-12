Antalya'da düzenlenmesi planlanan COP31 İklim Değişikliği Konferansı öncesinde kent genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar hız kazandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, uluslararası organizasyonun hazırlıkları kapsamında Kundu bölgesindeki Yaşar Sobutay Bulvarı'nda kapsamlı bir yol yenileme çalışması yürütüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla hem mevcut yolun yenilenmesi hem de bölgenin ulaşım altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor.

4 KİLOMETRELİK GÜZERGÂH YENİLENİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaşar Sobutay Bulvarı'nın Acısu Çayı ile Aksu Çayı arasında kalan 4 kilometrelik bölümünde asfalt çalışmaları etaplar halinde gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların ilk etabı tamamlanırken, altyapı hazırlıkları bitirilen diğer bölümlerde sıcak asfalt serimine devam ediliyor.

Ekiplerin yol yenileme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlaması hedefleniyor.

20 BİN TONUN ÜZERİNDE SICAK ASFALT KULLANILACAK

Yolun dayanıklılığını artırmak ve sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli miktarda malzeme kullanılıyor.

Belediye tarafından paylaşılan bilgilere göre, 4 kilometrelik güzergâhta bugüne kadar 25 bin 700 ton plentmiks temel malzemesi serildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede toplam 20 bin tonun üzerinde sıcak asfalt kullanılmış olacak.

BİSİKLET YOLU VE KALDIRIMLAR DA YAPILIYOR

COP31 hazırlıkları yalnızca asfalt yenileme çalışmalarıyla sınırlı kalmıyor.

Kundu bölgesinde yürütülen ulaşım düzenlemeleri kapsamında 1,7 kilometrelik yolun bölünmüş yola dönüştürülmesi planlanıyor.

Proje çerçevesinde ayrıca 3,4 kilometrelik bisiklet yolu oluşturulurken, güzergâh boyunca kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Bölgenin yağışlı havalarda yaşayabileceği altyapı sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla 3 kilometrelik yağmur suyu hattı da inşa ediliyor.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ SAĞLANACAK

Yaşar Sobutay Bulvarı'ndaki asfalt çalışmaları sırasında sürücülerin ulaşımının tamamen kesilmemesi için etaplı çalışma yöntemi uygulanıyor.

Asfalt seriminin gerçekleştirildiği şerit geçici olarak trafiğe kapatılırken diğer şerit araç geçişine açık tutuluyor.

Böylece çalışmalar devam ederken bölgede ulaşımın kontrollü şekilde sürdürülmesi sağlanıyor.

COP31 ÖNCESİ ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında Expo alanında gerçekleştirilmesi planlanan COP31 öncesinde kentteki hazırlıklar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol, bisiklet yolu, kaldırım ve altyapı çalışmalarının hem organizasyon sürecindeki ulaşımı kolaylaştırması hem de bölge halkına uzun vadeli hizmet sunması amaçlanıyor.

Yaşar Sobutay Bulvarı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kundu bölgesinde daha konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapısının oluşturulması hedefleniyor.