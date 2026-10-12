Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıkladığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eylül ayı verilerine göre, ocak-eylül döneminde Türkiye'deki havalimanlarında direkt transit dahil 193 milyon 156 bin 231 yolcuya hizmet sunuldu. Sadece eylül ayında iç hatlarda 10 milyon 83 bin 933, dış hatlarda 15 milyon 510 bin 913 olmak üzere toplam 25 milyon 603 bin 265 kişi havayolunu tercih etti.

2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,9 oranında artış kaydedildi. Dokuz aylık süreçte iç hatlarda 81 milyon 709 bin 700, dış hatlarda ise 111 milyon 369 bin 604 yolcu seyahat etti. Aynı dönemde üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 1 milyon 854 bin 502'ye ulaşırken, kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği 4 milyon 124 bin 819 ton olarak gerçekleşti.

İSTANBUL HAVALİMANLARI NE KADAR YOLCU AĞIRLADI?

İstanbul'daki havalimanları, yılın ilk dokuz ayında hava trafiğinin merkezinde yer almaya devam etti. İstanbul Havalimanı ocak-eylül döneminde 414 bin 553 uçak trafiğiyle toplam 64 milyon 502 bin 869 yolcuya hizmet verdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise aynı süreçte 215 bin 384 uçuş gerçekleştirilerek 37 milyon 948 bin 837 yolcu ağırlandı. Genel havacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü Atatürk Havalimanı'nda ise dokuz ayda 20 bin 23 uçak trafiği kaydedildi.

TURİZM MERKEZLERİNDEKİ UÇUŞLARIN BÖLGEYE YANSIMASI NASIL OLDU?

Bakanlık verileri, turizm odaklı havalimanlarının dış hat trafiğindeki payının yüksekliğini istatistiksel olarak ortaya koydu. Turizm merkezlerindeki havalimanları dokuz ayda 16 milyon 322 bin 19'u iç hat, 33 milyon 308 bin 903'ü dış hat olmak üzere toplam 49 milyon 630 bin 922 yolcuya ev sahipliği yaptı. Akdeniz havzasının en önemli noktalarından Antalya Havalimanı 30 milyon 144 bin 861 yolcuyla öne çıkarken, Gazipaşa Alanya Havalimanı 730 bin 297 yolcuya hizmet sundu. Bölgedeki bu hareketlilik, yerel ekonomi ve turizm sektörü tarafından yakından takip ediliyor.

Ege Bölgesi'ndeki turizm merkezlerinde de benzer bir uçuş trafiği gerçekleştiği bildirildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı 10 milyon 266 bin 205 yolcuya hizmet sunarken, Muğla Dalaman Havalimanı 4 milyon 571 bin 445, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı ise 3 milyon 918 bin 114 yolcu trafiği kaydetti.