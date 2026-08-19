Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki çiftçi Aziz Kaya, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde çiftçilik yapan, evli ve iki çocuk babası Kaya’nın vücuduna yaklaşık 20 gün önce kene tutundu. Kene temasının ardından bir süre sonra rahatsızlanan Kaya’nın sağlık durumu giderek ağırlaştı.

Yüksek ateş, kusma ve halsizlik şikayetleri üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, KKKA şüphesiyle anestezi ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda günlerdir yaşam mücadelesi veren genç çiftçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaya’nın cenazesi, hastane morgundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek defnedilmek üzere Belcik köyüne götürüldü.

Sivas’ın yanı sıra çevre illerden, özellikle Tokat’tan sevk edilen vakalarla birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bu yıl KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Uzmanlar, kene kaynaklı hastalık riskine karşı özellikle kırsal alanlarda dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, kene teması sonrasında ortaya çıkabilecek yüksek ateş, halsizlik, bulantı ve kusma gibi belirtilerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması konusunda uyarıyor.