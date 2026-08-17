TURİZM hedeflerini sarsacak bu gelişme karşısında tüm paydaşları birlik olmaya davet eden Gencelli’nin kamuoyuyla paylaştığı açıklamanın detayları şu şekilde:

5 AYLIK KESİNTİ BÖLGE ULAŞIMINI FELÇ EDECEK

"Alanya turizmi açısından ağustos ayının ortası ve sonu son derece kritik bir dönemdir. Çünkü kış operasyonlarının şekillendiği, havayolu şirketlerinin uçuş programlarını ve slot planlamalarını yaptığı bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle bugün gördüğümüz tabloyu kamuoyuyla paylaşmayı ve ilgili kurumları şimdiden harekete geçmeye davet etmeyi gerekli görüyorum. Geçtiğimiz yıl da AJet’in Ankara–Alanya uçuşları konusunda yaşanan belirsizliklere ilişkin tepkimizi dile getirmiştik. Bu yıl da aynı konunun yeniden gündeme gelmesi, Alanya açısından ciddi bir endişe kaynağıdır. Alanya’nın hava ulaşımında iki temel bağlantı noktası bulunmaktadır: İstanbul ve Ankara. Bu iki şehir yalnızca Alanya’dan direkt seyahat eden yolcular açısından değil, Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından Alanya’ya ulaşan yolcular açısından da kritik aktarma merkezleridir. Havalimanından aldığımız bilgiler ve şu anda görünen operasyonel planlamalara göre 24 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Ankara–Alanya ve Alanya–Ankara AJet uçuşlarının Mart 2027 sonuna kadar programda görünmediğini görüyoruz. Bu durum yaklaşık beş aydan fazla bir süre boyunca Alanya’nın Ankara hava bağlantısının ortadan kalkması anlamına geliyor. Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nı kullanan Alanya, Gazipaşa, Anamur, Ermenek, Konya ve Manavgat başta olmak üzere geniş bir bölgenin Ankara ile hava yoluyla bağlantısı bundan doğrudan etkilenecektir. Ankara’ya gitmek zorunda olan öğrenciler, hastalar, iş insanları ve kamu hizmetleri nedeniyle seyahat eden vatandaşlarımız ya karayolunu kullanmak zorunda kalacak ya da İstanbul üzerinden aktarmalı uçuşlara yönelmek durumunda kalacaktır. Bu, bölgenin ulaşılabilirliği açısından doğru bir yaklaşım değildir."

‘12 AY TURİZM HEDEFİ ULAŞIMSIZ GERÇEKLEŞEMEZ’

"Biz Alanya’da yıllardır turizmi 12 aya yaymaktan, sezon dışı turizmi geliştirmekten ve Alanya’yı yıl boyunca yaşayan bir destinasyon haline getirmekten bahsediyoruz. Ancak bunun en temel şartlarından biri ulaşımdır. Ulaşım olmazsa turizm olmaz. Uçak olmazsa turizm olmaz. Kış turizmini geliştirmek istiyorsak, Alanya’nın bağlantı noktalarını azaltmak değil, artırmak zorundayız. Özellikle Ankara gibi güçlü bir iç hat bağlantı merkezinin kış döneminde tamamen devre dışı bırakılması, Alanya’nın sezon dışı turizm hedefleriyle de çelişmektedir. Bu nedenle AJet’in planlamasını yapan yöneticilerine açık bir çağrıda bulunuyorum: Ankara–Alanya hattı kış döneminde yeniden operasyona alınmalıdır. En azından haftada 3 karşılıklı uçuşla bu bağlantının devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE: VEKİLLERE VE PAYDAŞLARA BİRLİK ÇAĞRISI

"Talebimiz yalnızca turizm sektörü adına değildir; bölge halkının Ankara’ya hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşımı için de bu hattın devam etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda Antalya milletvekillerimizi, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, bu konuda hassasiyet göstermeye ve gerekirse konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşımaya davet ediyorum. Bu mesele bir siyasi parti meselesi değildir. Bu, Alanya’nın ve bölgenin ulaşım meselesidir. Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, turizm örgütleri, siyasi partiler, milletvekilleri ve bölgedeki tüm paydaşlar bu konuda birlikte hareket etmelidir. Çünkü bugün kış uçuşlarını kaybedersek, yarın Alanya’nın sezon dışı turizmini geliştirmek için yaptığımız bütün çalışmaların önemli bir ayağı eksik kalacaktır. Alanya’nın kış turizmini büyütmek, turizmi 12 aya yaymak ve bölge ekonomisini güçlendirmek istiyorsak bunun gereğini yapmak zorundayız. AJet’in Ankara–Alanya hattındaki kış operasyonunu yeniden değerlendirmesini ve uçuşları Mart 2027 sonuna kadar kesintisiz şekilde sürdürmesini bekliyoruz. Alanya’nın ulaşım bağlantıları zayıflatılmamalı, güçlendirilmelidir."

Kaynak: ALTAV BÜLTEN