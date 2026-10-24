Alanya'da sağlık turizmi ve sağlıklı yaş alma alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Mustafa Yağlıcı, Dünya Spa Organizasyonu'nun (World Spa Organization-WSO) Bilim Kurulu'na Türkiye adına seçildi. 24 Ekim 2026'da duyurulan gelişme, ilçenin sağlık ve esenlik turizminde uluslararası iş birliklerini artırma hedefi açısından önem taşıyor.

Alanya merkezli GRS Medikal Turizm ve GRS Longevity'nin kurucu ortaklarından olan Yağlıcı, fonksiyonel tıp ve sağlıklı yaş alma alanlarında çalışmalar yürütüyor. Yeni göreviyle uluslararası bilimsel bilgi paylaşımı ve sektörün gelişimine yönelik faaliyetlerde yer alması bekleniyor.

DÜNYA SPA ORGANİZASYONU'NUN BİLİM KURULU'NDA GÖREV YAPACAK

World Spa Organization, spa, wellness ve sağlıklı yaşam alanlarında faaliyet gösteren uluslararası bir meslek organizasyonu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kuruluşun resmî internet sitesinde yer alan bilim kurulu yapısında farklı ülkelerden uzmanlar bulunuyor.

Organizasyonun bilimsel faaliyetleri; sektörel bilgi paylaşımı, mesleki gelişim, eğitim ve sağlıklı yaşam uygulamalarında kalite anlayışının geliştirilmesi gibi alanları kapsıyor. Kuruluşun uluslararası yapısına ilişkin bilgiler ve bilim kurulu üyeleri https://www.worldspaorganization.com/about/committees/ adresinden incelenebiliyor.

Yağlıcı'nın yeni üyeliğine ilişkin haberler 24 Ekim 2026'da yayımlandı. Bununla birlikte organizasyonun erişilebilen resmî bilim kurulu sayfasında Yağlıcı'nın adı henüz doğrulanamadı. Üyeliğin kapsamı ve görev süresine ilişkin ayrıntılı bir resmî açıklamaya da ulaşılamadı.

ALANYA'NIN SAĞLIK TURİZMİ HEDEFLERİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Alanya'da turizm faaliyetlerinin yalnızca yaz sezonuyla sınırlı kalmaması için sağlık, rehabilitasyon ve sağlıklı yaş alma hizmetleri alternatif alanlar arasında değerlendiriliyor. Bu hizmetlerin konaklama sektörüyle birlikte geliştirilmesi, farklı dönemlerde ziyaretçi çekilmesine katkı sağlayabilecek seçeneklerden biri olarak görülüyor.

Yağlıcı'nın uluslararası bilim kurulunda görev almasının, Alanya'daki sağlık profesyonelleri ve turizm işletmeleri açısından bilgi paylaşımı, eğitim ve yeni iş birlikleri oluşturma fırsatlarını artırması bekleniyor. Ancak üyeliğe bağlı olarak ilçede başlatılmış somut bir yatırım, eğitim programı veya uluslararası anlaşma henüz açıklanmadı.

SAĞLIK TURİZMİNDE YENİ YÖNETMELİK VE YETKİ BELGESİ ŞARTI

Alanya'daki sağlık turizmi yatırımları açısından önemli bir diğer konu ise sektördeki yasal düzenlemeler. Sağlık Bakanlığı'nın 26 Nisan 2025 tarihli ve 32882 sayılı Resmî Gazete'de yayımladığı Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik, sağlık tesisleri ile aracı kuruluşların faaliyetlerine ilişkin kuralları yeniden düzenledi.

Yönetmeliğin 5. maddesine göre uluslararası sağlık turizmi kapsamında hizmet verecek sağlık tesislerinin ve aracı kuruluşların yetki belgesi alması zorunlu. Sağlık tesislerinin belgeleri Sağlık Bakanlığı, aracı kuruluşların belgeleri ise Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) tarafından düzenleniyor.

Aynı yönetmelik kapsamında hastaneler, tıp merkezleri, tıbbi laboratuvarlar ve diyaliz merkezleri için TÜSKA akreditasyonu; diğer sağlık tesisleri için Bakanlık tarafından düzenlenen sertifika şartı bulunuyor. Mevzuatta bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 31 Aralık 2026 tarihi öngörülüyor.

Bu nedenle uluslararası bir meslek organizasyonunda temsil edilmek, sağlık turizmi faaliyetleri için gereken resmî yetkilendirmelerin yerine geçmiyor. Alanya'da sağlık hizmeti sunmayı planlayan işletmelerin ilgili mevzuata uygun hareket etmesi gerekiyor.

YETKİLİ SAĞLIK TESİSLERİ 5 EKİM'DE GÜNCELLENDİ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip sağlık tesislerini gösteren listelerin 5 Ekim 2026 tarihinde güncellendiğini duyurdu.

Yurt dışından sağlık hizmeti almak amacıyla Alanya'ya gelmeyi planlayan kişiler, hizmet alacakları kuruluşun yetki durumunu Sağlık Bakanlığı'nın https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/ adresindeki güncel listeler üzerinden kontrol edebiliyor.

Bu uygulama, uluslararası sağlık turizmi hizmeti sunan kuruluşların resmî yetkilerinin doğrulanması açısından önem taşıyor. Spa ve genel esenlik hizmetleriyle tıbbi teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin aynı kapsamda değerlendirilmemesi gerekiyor.

ALANYA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ'NDEN TEBRİK MESAJI

Alanya Sağlık Turizmi Derneği, Dr. Mustafa Yağlıcı'nın Dünya Spa Organizasyonu Bilim Kurulu'na seçilmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı. Dernek, Yağlıcı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Akdeniz Sağlıklı Yaş Alma Derneği (ASYADER) bünyesinde de çalışmalar yürüten Yağlıcı'nın uluslararası görevi, Alanya'da sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik girişimlerle birlikte değerlendiriliyor.

Yeni görevin ilçeye sağlayacağı somut katkılar ise ilerleyen dönemde açıklanabilecek bilimsel projeler, eğitim faaliyetleri ve uluslararası iş birlikleriyle daha net ortaya çıkacak.